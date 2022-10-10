Premier Lig ve EFL oyuncularının %10'u zorbalık yaşıyor ve intihara eğilim gösteriyor

Profesyonel Futbolcular Derneği'nin araştırmasına göre İngiltere'de futbolcuların en az %10'u zorbalık yaşıyor ve %5'i intihara eğilim gösteriyor.

NELER OLDU? Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yapılan anketin geçen sezon elde edilen sonuçlarına göre, Premier Lig ve EFL oyuncularının yaklaşık %10'u kariyerleri boyunca mutlaka zorbalık yaşadı ve en az %5'i intihara eğilim gösterdi.

Guardian'da yer alan bir habere göre, Dünya Ruh Sağlığı günü 10 Ekim'de yayınlanan PFD (Profesyonel Futbolcular Derneği) verileri, mevcut oyuncuların ve eski profesyonel oyuncuların karşılaştığı sosyal ve mental sağlık sorunlarına vurgu yaptı.

Geçen sezon ankete katılan EFL ve Premier Lig'de mücadele eden futbolcuların 79'u, profesyonel yaşamlarının bir noktasında mutlaka zorbalığa maruz kaldığını belirtti. Ankete katılım gösteren 40 futbolcu, bu süreçte intihara eğilim gösterdiğini açıkladı. Ayrıca oyuncuların yüzde 12’si Covid-19 aşısı olma konusunda baskı hissettiklerini veya bu konuda duygusal sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

UZMANLAR NE SÖYLEDİ? PFD veriler sonrasında şu şekilde bir açıklama yayınladı: "Soyunma odasında veya antrenman sırasında takım arkadaşlarından akran zorbalığı olabilir. Kulüp personeli veya yönetimi tarafından olabilir. Özellikle transfer dönemleri konusunda endişeliyiz. Bir kulüp hamleyi yapmaya zorlamaya çalıştığında oyuncuların kadrolarından izole edilebileceğini biliyoruz. Bu tür vakalarla sık sık karşılaşıyoruz. Sonuç olarak ister antrenman olsun, ister maç günü olsun, burası bir oyuncunun çalışma alanıdır. İşyerinde kendilerini korunmuş ve güvende hissetme hakları vardır."

PFD'den Dr. Bennet şu şekilde konuştu: "Oyuncular genellikle sakatlık, transfer politikaları gibi kendi kontrolleri dışındaki faktörlerin etkisinde kalıyor. Bunların herhangi biri uzun vadeli olarak kariyerlerine etki edebiliyor. Altyapıdan profesyonel hayata kadar oyuncularla kulüplerde atölyeler düzenliyoruz. Bu oturumlar ruh sağlığını tartışmak için güvenli bir yer yaratma konusunda hayati önem taşıyor."

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