Premier Lig oyuncuları geri dönüşe itiraz edebilir

Hükümet Premier Lig'in dönmesine yeşil ışık yaksa bile oyuncular antrenmanlara dönmeye itiraz edebiilr.

İngiltere'de spor organizasyonları, 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olmak koşuluyla faaliyetlerine başlama izni aldı.

Ancak kulüpler astım hastalığı olan ve aile üyelerinde sağlık problemi olan oyuncular sebebiyle endişeli. Ayrıca ligdeki yabancı oyuncular antrenmanlara dönmek için onay formu imzalamayı da reddediyor.

Mirror'da yer alan habere göre Premier Lig oyuncuları, geri dönüş kararı resmi olarak alınsa bile antrenmanlara dönmeyi kabul etmeyebilir. Üstelik şimdiden bir kulüpten 2 oyuncunun antrenmanlara dönmek istemediğini bildirdiği belirtildi.

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Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith iki oyuncusunun astım hastası olduğunu açıklamış ve oynayamayacaklarını söylemişti.

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Raheem Sterling ve Danny Rose da oyuncuların endişeli olduğunu açıkça dile getirmişti. Üstelik Rose, "Project Restart" olarak anılan geri dönüş projesini 'lanet bir şaka' olarak nitelendirmişti.

Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) temsilcileri ve kulüp kaptanları bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde görüşmeler yapacak ve sonuçları rapor edecek. Bu sonuç, 18 Mayıs Pazartesi günü antrenmanlara başlayacak olan kulüpler için son derece önemli olacak.

Yeni antrenman protokolleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının olduğu 40 sayfalık bir belge oyunculara gönderildi.