Premier Lig maçlarına iddaa tahminleri (27 Şubat 2019)
22:45 | Arsenal - Bournemouth
Muhtemel 11'ler
Arsenal: Leno, Niles, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey, Aubameyang, Lacazette.
Bournemouth: Boruc, Clyne, Mepham, Ake, Smith, Ibe, Gosling, Surman, Fraser, King, Solanke.
Evinde oynadığı son 13 maçı kaybetmeyen Arsenal, ligde deplasmanda 8 maçtır mağlup olan Bournemouth'u farklı şekilde mağlup edecektir.
TAHMİN: H1
22:45 | Southampton - Fulham
Muhtemel 11'ler
Southampton: McCarthy, Bednarek, Stephens, Vestergaard, Valery, Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand, Armstorng, Redmond.
Fulham: Rico, Odoi, Nordtveit, Marchand, Bryan, Cairney, Seri, Chambers, Sessegnon, Babel, Mitrovic.
Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren iki takımın mücadelesi ilgi çekici olacak. Southampton, güvenli bölgeden bir puan uzakta. Fulham'ın işi ise daha zor. Onlar güvenli bölgeden 8 puan uzakta bulunuyor ve acilen seri galibiyetler eihtiyaçları var. Beraberlik Fulham'ın işine yaramayacağı için yine açık oynayacaklardır. Bu da karşılıklı gollerin atılma olasılığını arttıracaktır.
TAHMİN: KG VAR
23:00 | Chelsea - Tottenham
Muhtemel 11'ler
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Higuain, Hazard.
Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Sissoko, Winks, Davies, Eriksen, Kane, Son.
Chelsea berbat bir haftayı geride bıraktı. önce transfer yasağı aldılar sonra da Kepa ile Sarri arasında kupa finalinde yaşanan krizle çalkalandılar. Bu durumdan kolay bir şekilde sıyrılmaları pek mümkün gözükmüyor. Tottenhami hafta sonu aldığı beklenmedik yenilgi ile ilk iki sıradan uzaklaştı. Ancak moral ve form açısından Chelsea'nin çok önündeler. Konuk ekibin cazip oranını kaçırmayın.
TAHMİN: MS 2
23:00 | Crystal Palace - Manchester United
Muhtemel 11'ler
Crystal Palace: Guaita, Ward, Tomkins, Dann, Aanholt, McArthur, Milivojevic, Schlupp, Townsend, Batshuayi, Zaha.
Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Pogba, Tominay, Fred, Pereira, Alexis, Lukaku.
Crystal Palace son haftalarda yakaladığı formla küme düşme hattıyla arasını açmayı başardı. Ayrıca keyif veren bir futbol oynuyorlar. Ole yönetiminde şaha kalkan Manchester United karşısında işleri elbette kolay olmayacak. Ama bol golün atılacağı zevkli bir mücadelenin bizleri beklediğini söyleyebilirim.
TAHMİN: 2.5 ÜST
23:00 | Liverpool - Watford
Muhtemel 11'ler
Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Shaqiri, Salah, Mane.
Watford: Foster, Janmaat, Mariappa, Carhcart, Masina, Doucoure, Capou, pereyra, Sema, Deeney, Deulofeu.
Watford ligin deplasmanda en çok puan toplayan altıncı takımı konumunda. Çok etkili bir kontra atak futbolu oynadıklarını söyleyebiliriz. Liverpool ise son dönemde set oyunu oynamakta zorlanıyor. Ayrıca bu maç için oranları da hiç cazip değil. bu nedenle sürpriz kuponlarınızda Watford'un yenilmezliğini denemenizi öneriyorum.
TAHMİN: 02ç
23:00 | Manchester City - West Ham United
Muhtemel 11'ler
Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Zinchenko, Bruyne, Danilo, Silva, Mahrez, Agüero, Sane.
West Ham United: Fabianski, Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell, Rice, Noble, Antonio, Snodgrass, Anderson, Arnautovic.
Manchester City'nin ligde en az zorlandığı takımlardan biri olan West Ham karşısında bir kez daha farklı bir galibiyet almasını bekliyorum.