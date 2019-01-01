Premier Lig maçlarına iddaa tahminleri (27 Şubat 2019)

Premier Lig'de hafta içi mesaisi bugün oynanacak altı maçla devam ediyor. Ligin altı büyüğü de bu gece sahneye çıkacak.

22:45 | Arsenal - Bournemouth

Muhtemel 11'ler

Arsenal: Leno, Niles, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey, Aubameyang, Lacazette.

Bournemouth: Boruc, Clyne, Mepham, Ake, Smith, Ibe, Gosling, Surman, Fraser, King, Solanke.

Evinde oynadığı son 13 maçı kaybetmeyen Arsenal, ligde deplasmanda 8 maçtır mağlup olan Bournemouth'u farklı şekilde mağlup edecektir.

TAHMİN: H1

22:45 | Southampton - Fulham

Muhtemel 11'ler

Southampton: McCarthy, Bednarek, Stephens, Vestergaard, Valery, Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand, Armstorng, Redmond.

Fulham: Rico, Odoi, Nordtveit, Marchand, Bryan, Cairney, Seri, Chambers, Sessegnon, Babel, Mitrovic.

Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren iki takımın mücadelesi ilgi çekici olacak. Southampton, güvenli bölgeden bir puan uzakta. Fulham'ın işi ise daha zor. Onlar güvenli bölgeden 8 puan uzakta bulunuyor ve acilen seri galibiyetler eihtiyaçları var. Beraberlik Fulham'ın işine yaramayacağı için yine açık oynayacaklardır. Bu da karşılıklı gollerin atılma olasılığını arttıracaktır.

TAHMİN: KG VAR

23:00 | Chelsea - Tottenham

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Higuain, Hazard.

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Sissoko, Winks, Davies, Eriksen, Kane, Son.

Chelsea berbat bir haftayı geride bıraktı. önce transfer yasağı aldılar sonra da Kepa ile Sarri arasında kupa finalinde yaşanan krizle çalkalandılar. Bu durumdan kolay bir şekilde sıyrılmaları pek mümkün gözükmüyor. Tottenhami hafta sonu aldığı beklenmedik yenilgi ile ilk iki sıradan uzaklaştı. Ancak moral ve form açısından Chelsea'nin çok önündeler. Konuk ekibin cazip oranını kaçırmayın.

TAHMİN: MS 2

23:00 | Crystal Palace - Manchester United

Muhtemel 11'ler

Crystal Palace: Guaita, Ward, Tomkins, Dann, Aanholt, McArthur, Milivojevic, Schlupp, Townsend, Batshuayi, Zaha.

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Pogba, Tominay, Fred, Pereira, Alexis, Lukaku.

Crystal Palace son haftalarda yakaladığı formla küme düşme hattıyla arasını açmayı başardı. Ayrıca keyif veren bir futbol oynuyorlar. Ole yönetiminde şaha kalkan Manchester United karşısında işleri elbette kolay olmayacak. Ama bol golün atılacağı zevkli bir mücadelenin bizleri beklediğini söyleyebilirim.

TAHMİN: 2.5 ÜST

23:00 | Liverpool - Watford

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Shaqiri, Salah, Mane.

Watford: Foster, Janmaat, Mariappa, Carhcart, Masina, Doucoure, Capou, pereyra, Sema, Deeney, Deulofeu.

Watford ligin deplasmanda en çok puan toplayan altıncı takımı konumunda. Çok etkili bir kontra atak futbolu oynadıklarını söyleyebiliriz. Liverpool ise son dönemde set oyunu oynamakta zorlanıyor. Ayrıca bu maç için oranları da hiç cazip değil. bu nedenle sürpriz kuponlarınızda Watford'un yenilmezliğini denemenizi öneriyorum.

TAHMİN: 02ç

23:00 | Manchester City - West Ham United

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Zinchenko, Bruyne, Danilo, Silva, Mahrez, Agüero, Sane.

West Ham United: Fabianski, Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell, Rice, Noble, Antonio, Snodgrass, Anderson, Arnautovic.

Manchester City'nin ligde en az zorlandığı takımlardan biri olan West Ham karşısında bir kez daha farklı bir galibiyet almasını bekliyorum.