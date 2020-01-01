Premier Lig kulüpleri sezonu tamamlamak istiyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin kaderi bir bir belli oluyor.
Premier Lig yönetimi ve kulüpler arasında yapılan toplantıda, güvenli ve uygun olduğu şartlar oluştuğu zaman 2019-20 sezonunun devam etmesine yönelik olası adımlar ele alındı.
Toplantı sonucunda yapılan resmi açıklamaya göre kulüpler, 2019-20 sezonunu kalan maçları tamamlayarak sonlandırmak istiyor.
Açıklamanın devamında henüz herhangi bir karar alınmadığı; yalnızca liglerin geri dönüşü üzerine fikir alış verişinde bulunulduğu bilgisine yer verildi.
Karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin ve sağlık otoritelerinin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.
Kulüpler, rekabetin bütünlüğünün korunması amacıyla 2019-20 sezonunu tamamlama konusundaki kararlılıklarını teyit etti.