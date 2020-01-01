"Premier Lig kulüpleri para harcama riskine girmeyecek"

Borussia Dortmund Direktörü Michael Zorc, Premier Lig ekiplerinin Sancho için para harcama riskine girmeyeceğini söyledi.

Premier Lig ekipleri ve , Almana takımlarından 'da forma giyen 20 yaşındaki İngiliz oyuncu Jason Sancho'yu transfer etmek istiyor.

Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kulüplerin gelirlerinin önüne geçerek finansal açıdan büyük zarar verdi.

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Borussia Dortmund'da direktörlük görevini yürüten Michael Zorc bu ekonomik sorunlar ışığında Premier Lig kulüplerinin Sancho için kasalarından büyük miktarda para çıkaramayacağını ve genç yıldız adayının en az 1 sezon daha Dortmund'da kalacağını düşünüyor.

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Sport1'e verdiği röportajda konuşan Zorc "Şu anki durumda hiçbir kulüp transfere büyük para harcama riskine girmeyecektir, İngiltere bile! Her gün bir şeyler değiştiği için fazla tahmin yapmak istemiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Jadon ile 2022 yılına kadar sözleşmemiz var. Takımda kalacağı konusunda çok rahatım" ifadelerini kullandı.

Jadon Sancho bu sezon 35 maçta 17 gol kaydetmeyi başardı.