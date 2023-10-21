Premier Lig'in istenmeyen yıldızı, Gerrard'ın takımıyla sözleşme imzalayacak

Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United'da oynamış olan İngiliz yıldız, resmi imza için kış transfer dönemini bekliyor.

NE OLDU? Suudi Pro Lig takımıyla başarılı bir antrenman döneminin ardından Ettifaq Başantrenörü Steven Gerrard, kulübün İngiliz oyuncuyla sözleşme imzalamaya hazır olduğunu, Georginio Wijnaldum ve Jordan Henderson'ın da bu hamle için baskı yaptığını belirtti.

BÜYÜK RESİM: Fabrizio Romano'ya göre kulüp, kadrodaki tüm pozisyonları doldurduğu için ona yalnızca ön sözleşme teklif edebilir ve orta saha oyuncusuyla ancak 2024 yılının Ocak ayındaki transfer döneminde resmi olarak sözleşme imzalayabilir.

Ancak Ben Jacobs, Lingard'ın yüksek ücret talepleri ve Ocak ayına kadar bekleme konusundaki tereddütleri nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini çelişkili bir şekilde bildirdi. Kulübün yıl başından önce İngiliz oyuncuya, kadroda yer açması mümkün deği.

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Ayrıca transfer penceresi açıldığında bile, iki oyuncuyla yollarını ayırıp Lingard'la sözleşme imzalamaları pek de kolay olmayacak.

Manchester United'ın eski yıldızı Lingard, Premier Lig'den kendisine kulüp bulamayınca, yönünü Suudi Pro Ligi'ne çevirmişti.

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SIRADA NE VAR? Gerçekten bir teklifin masada olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak Lingard, Suudi ekibine katılmaya karar verirse önümüzdeki kış transfer dönemine kadar beklemek zorunda.