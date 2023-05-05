Arjantin ile Dünya Kupası'nın kazanan Mac Allister'a Liverpool ve United kancayı taktı.

NE OLDU? Mac Allister, bu yaz Liverpool için önemli bir transfer hedefi olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Fabrizio Romano, Kırmızılar'ın orta saha oyuncusuna bir transfer teklifinde bulunduğunu ve aynı zamanda Arjantinli oyuncuya projelerini anlattığını bildirdi.

Kulübün önümüzdeki haftalarda anlaşma için bir kez daha görüşme gerçekleştireceği ve transferi bitirmekte istekli olduğu aktarılıyor.

BÜYÜK RESİM: 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Brighton için olağanüstü bir performans sergilerken dokuz gol attı ve bir asist yaptı.

En son golü, Perşembe günü Manchester United'ı 1-0 yendikleri maçtın 98. dakikasında penaltı vuruşundan geldi.

VE DAHA FAZLASI: Liverpool, Real Madrid'e transfer olması beklenen Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ı kadrosuna katma şansını kaçırdı.

Ancak Mac Allister için de ezeli rakipleriyle karşı karşıya gelecekler, çünkü Manchester United'ın da Arjantinli oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

Getty

MAC ALLISTER İÇİN SIRADA NE VAR? Altıncı sıradaki Brighton'ın oynayacak altı maçı daha var ve beşinci sıradaki Kırmızıları geçmeyi umuyorlar.

Çünkü Brighton, iki maç eksiğiyle Liverpool'un dört puan gerisinde bulunuyor.