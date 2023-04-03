Genç oyuncu, henüz profesyonel sözleşme imzalamadığı için devlerin kıskacında...

NE OLDU? Nwaneri, sezonun başında Mikel Arteta'nın ekibi Brentford'u 3-0 yendiği maçta ilk çıkışını yaptı.

Sadece 15 yıl ve 181 günlükken sahaya çıkan genç oyuncu, İngiliz üst düzey futbolunda oynayan gelmiş geçmiş en genç oyuncu oldu.

Ancak Topçular şimdi, genç oyuncularını Chelsea ve Manchester City'ye kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

17 yaşına kadar profesyonel bir sözleşme imzalayamayan yetenekli orta saha oyuncusu için hem Chelsea hem de City kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor.

NE SÖYLEDİLER: Arsenal'de Nwaneri'nin 18 Yaş Altı takımında koçu olan Wilshere, genç oyuncunun geleceği konusunda garanti veremedi.

FA Youth kupası yarı finalinde U18 takımının Salı gecesi Manchester City'yi konuk ettiği maçın ardından Wilshere, "Hepimiz onun kalmasını umuyoruz, çünkü o olağanüstü bir yetenek.

“Koçlar olarak, biz işin içine girmiyoruz ve bunun hakkında konuşmuyoruz. Bence bunun hakkında konuşmadığımızı açıkça belirtmeliyiz.

"İşimiz, Ethan'ı A takıma gittiğinde takımımıza yardım etmesi için geliştirmek" dedi.

BÜYÜK RESİM: Nwaneri, sezonun başındaki Brentford'a karşı oynadığı ilk maçından sonra manşetlere çıktı.

O zamandan beri takımda yer almadı, ancak Premier Lig'in bazı dev kulüpleri, oyuncuyu çok yakından takip ediyor.

Bu kadar genç yaşta birdenbire ilgi odağı haline gelmek zor bir süreç olabilir, ancak Wilshere, oyuncusu hakkında övgü dolu ifadeler kullanıyor.

VE DAHA FAZLASI: Wilshere, şunları ekledi: "Koçlar olarak, Ethan ile birlikte buna odaklanıyoruz, ona en iyi alanı vermeye çalışıyoruz, onun kafasının rahat olmasını istiyoruz.

"Yaptıklarıyla, okulu nasıl yönettiğiyle, GCSE'leriyle olağanüstüydü. Okulda da başarılı ki bu çok önemli.

“Açıkçası onun için yeni bir dünya, insanlar sosyal medyada ondan bahsediyor. Kalacak mı, gidecek mi?

"Bunu yönetmek ve hala Gençlik Kupası'nda performans sergilemek zor. Ne yaparsa yapsın, onun için en iyisini diliyorum ve yaptığı fedakarlıklar nedeniyle bunu hak ediyor.”

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SIRADAKİ NE? Nwaneri'nin, Salı gecesi Emirates Stadyumu'nda FA Youth Cup yarı finalinde Manchester City'yi konuk ettiklerinde Arsenal U18 formasıyla sahada olması bekleniyor.