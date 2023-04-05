Avrupa’nın en gözde stoperlerinden biri olan Güney Koreli stoperin bir sonraki durağı Premier Lig olabilir.

Premier Lig’in dev kulüpleri Manchester United, Liverpool ve Tottenham’ın yaz aylarında Fenerbahçe’den ayrılarak, Serie A takımlarından Napoli’nin yolunu tutan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae’yi istediği öne sürüldü. İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre 26 yaşındaki stoper de İtalyan ekibinden ayrılması halinde öncelikle Premier Lig’i tercih edecek.

Kim Min-Jae’nin milli takımdan arkadaşı Son Heung-min’in varlığı nedeniyle Tottenham bu transferde bir adım önde görünse de Liverpool ve Manchester United’ın yanı sıra PSG ve Bayern Münih de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

45 milyon euroya serbest

Napoli’nin Fenerbahçe’den 18 milyon euroya transfer ettiği oyuncunun 45 milyon euroya serbest kalma şansı bulunuyor.

Ülkesi adına 49 maçta forma giyen Kim Min-Jae bu sezon Napoli’de sadece bir maç kaçırdı. Chelsea’ye transfer olan Kalidou Koulibaly’nin yerini doldurmayı başaran Kim Min-Jae, Türkiye’de geçirdiği bir yıllık süreçte Fenerbahçe’de kupa kazanma başarısı gösteremese de kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği oyunculardan birine dönüşmeyi başarmıştı.