İngiltere, Premier Lig'e yükselme play-off'larının yarı finalinde Middlesbrough ile oynanan maçla ilgili olarak Southampton'ın olası casusluk faaliyetlerinin etkisinde günlerdir. Bunun sonucunda, play-off'ların finali ertelenebilir; lig organizasyonu (EFL) Perşembe günü bu bilgiyi paylaştı.

Geçtiğimiz cumartesi ve salı günleri Southampton ve Middlesbrough, play-off yarı finallerinde karşı karşıya geldi. İlk maç 0-0 sona ererken, rövanş maçı Southampton'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Southampton, prensipte 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Hull City ile oynanacak finale yükseldi.

Ancak bu tarih kesin değil. Geçen hafta Middlesbrough'un, Southampton'dan bir görevlinin Middlesbrough'un antrenman tesislerinde izinsiz olarak video çekimi yaptığı gerekçesiyle lig organizasyonu EFL'ye (İngiliz Futbol Ligi) şikayette bulunduğu açıklandı.

EFL kurallarına göre, davet edilmedikçe kulüplerin maçın başlamasından 72 saat önce rakibin antrenmanını izlemesi yasaktır.

Perşembe günü EFL, "19 Mayıs Salı günü veya öncesinde" bağımsız bir komisyonun Southampton'ın gerçekten cezalandırılabilir bir eylemde bulunup bulunmadığını ve bundan sonra ne yapılacağını belirleyeceğini duyurdu. Kararın kesin tarihi muhtemelen yakında açıklanacak.

Bununla birlikte EFL, play-off finalinin tarihi ve/veya katılımcı kulüplerinde bir değişiklik olabileceğini de belirtti. "Taraftarlar, bu davanın sonucunun bu maçta değişikliklere yol açabileceğini göz önünde bulundurmalıdır."

Southampton'ın suçlu bulunması halinde, bu kulübün finalde Middlesbrough ile değiştirilme ihtimali var. Middlesbrough ise davanın sonucunu beklerken antrenmanlarına normal şekilde devam ediyor. Temyiz başvurusu yapılması durumunda finalin ertelenmesi söz konusu olabilir.