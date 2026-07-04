Premier Lig dışında… City bir oyuncuyla daha vedalaştı

Manchester City kulübü, devam eden yaz transfer döneminde bir oyuncunun ayrıldığını resmen duyurdu ve oyuncunun Premier Lig dışındaki yeni macerasında başarılar diledi.

City, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Manchester City, Manchester’da geçirdiği altı yıl boyunca sayısız şampiyonluk kazandıktan sonra kulüpten ayrılan Nathan Aké’ye bugün teşekkürlerini sunar.”

31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu, Manchester City tarihinin en başarılı döneminde iz bırakmasının ardından Türk kulübü Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Aké, mavi formayı giydiği süre boyunca Manchester City’nin 12 büyük şampiyonluğa ulaşmasına katkıda bulundu. Bu şampiyonluklar arasında dört Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu, iki FA Cup şampiyonluğu, iki EFL Cup şampiyonluğu, ayrıca Community Shield ve Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları da dahil.

Ayrıca, Manchester City tarihinin en büyük başarısı olarak kabul edilen tarihi üçlü zafer sezonunda da önemli bir rol oynadı.

Aki, geçen sezon İngiltere Lig Kupası ve FA Kupası şampiyonluklarına katkıda bulunarak kulüpteki kariyerini en iyi şekilde noktaladı.

Geçen sezonun sonunda teknik direktörü Pep Guardiola’nın ayrılmasıyla yeni bir döneme girecek olan Manchester City, son zamanlarda Bernardo Silva ve John Stones başta olmak üzere birçok oyuncusuyla vedalaştı.

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