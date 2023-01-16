İngiliz ekipleri, yıldız orta saha oyuncusu için intikam peşinde...

NE OLDU? The Times, Topçular'ın yaz transfer dönemi için İngiliz yıldızla sözleşme imzalamayı birinci öncelik haline getirdiğini yazdı.

Chelsea ve Manchester United'ın ise uzun süredir Rice'ı takipte olduğunu ve hala onu transfer etmek için uğraştıklarını da vurguladılar.

Ancak Arsenal, şimdilik yıldız orta sahayı kadrosuna katmaya en yakın kulüp olarak biliniyor ve böylece, Maviler'den Mykhailo Mudryk'in intikamını da alacaklar.

BÜYÜK RESİM: Arsenal, Premier Lig'in zirvesinde ve bu sezon şampiyonluk yolunda, son şampiyon Manchester City'nin sekiz puan önündeler.

Mikel Arteta'nın takımı, kupayı kaldırabilirse Rice'ı Kuzey Londra'ya çekme umutlarını artıracağına inanıyor.

Chelsea ise şu anda Premier Lig'de 10. sırada ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kaçırma tehlikesiyle karşı karşıyalar.

VE DAHA FAZLASI: West Ham, sözleşmesi 2024'te sona ereceği için 24 yaşındaki oyuncuyu muhtemelen bu yaz satmak zorunda kalacak.

Ancak Arsenal'ın, onu almak için sezon sonunda yaklaşık 100 milyon Dolar ödemesi gerekebilir.

Topçular, Rice'ı getirerek Londra'daki ezeli rakipleri Chelsea'ye transfer çalımı atacak ve ısrarla istedikleri, ancak Maviler'in Shakhtar Donetsk'ten 109 milyon Dolar'a kaptığı Mykhailo Mudryk'in acısını çıkaracaklar.

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ARSENAL İÇİN SIRADA NE VAR? Arteta'nın ekibi, Pazar günü Manchester United ile karşılaştıkları zaman Premier Lig'in zirvesindeki liderliğini korumayı umacak.

Topçular, uzun süredir hiç olmadıkları kadar favori konumundalar.