Premier Lig devinden Arda Güler’e dudak uçuklatan teklif! Transferde sıcak gelişme

Real Madrid görev yapan milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon şu ana kadar İspanyol devinin formasını daha fazla giyerek dikkat çekici bir performans ortaya koymayı başardı. Arda Güler'in üstün yeteneği, Avrupa ekiplerinin de ilgisinden kaçmıyor ve transfer pazarında onu en önemli değerlerden birisi yapıyor.

Ne söylendi?

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre; İngiltere Premier League’de liderliğini sürdüren Arsenal, Arda Güler’i bir kez daha transfer listesine ekledi. İngiliz kulübünün, zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama modeliyle genç oyuncunun transferini mümkün kılabileceğine inandığı belirtildi.

Hocasından izin yok

Arsenal’in, Real Madrid’i ikna etmek için yaklaşık 80 milyon euro civarında resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Real Madrid cephesinde ise Xabi Alonso, bu transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. İspanyol teknik adamın, Arda Güler’in takımdan ayrılmasına izin vermediği aktarıldı.

Londra kulübü ise oyuncuyu tartışmasız bir ilk 11 pozisyonu ve dünyanın en rekabetçi liginde lider bir rol vaadiyle cezbetmeyi amaçlıyor. İngilizler oyuncunun Real Madrid'deki yıldız oyuncu fazlalığı nedeniyle gelişiminin sekteye uğrayabileceğini düşünmesi durumunda bir fırsat penceresi olduğu düşünüyor.

Arsenal, Türk oyuncunun oynadığı her dakikayı yakından takip etmeye devam ediyor ve rekor kıran bir teklifle son ataklarını başlatmak için bir fırsat bekliyor.

Arteta çok istiyor

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Arda Güler'in tam istediği özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. İspanyol çalıştırıcının milli yıldızı takımında görmeyi çok istediği vurgulandı.