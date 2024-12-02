Premier Lig devi eski günlerine dönüş için hedefini Kenan Yıldız olarak belirledi

Manchester United, Kenan Yıldız’ı transfer listesine aldı ancak Juventus ve genç yıldız, uzun vadeli bir birliktelik konusunda kararlı.

Almanya'dan gelen haberlere göre Manchester United, Juventus'un 19 yaşındaki yeteneği Kenan Yıldız’ı transfer etmek istiyor. Ancak, Kenan'ın Torino devinden ayrılma gibi bir planı bulunmuyor.

Florian Plettenburg ve Sky Sports Deutschland’ın haberlerine göre, İngiliz devi Kenan'ı hücuma dönük orta saha pozisyonu için transfer listesine almış durumda. Ancak Juventus ve Kenan Yıldız, bu yaz Haziran 2029'a kadar yeni bir sözleşme imzalayarak birlikte devam etme konusundaki kararlılıklarını göstermişti.

Kenan Yıldız Juventus’a bağlı

Juventus’un 2022 yazında Bayern Münih akademisinden serbest oyuncu olarak kadrosuna kattığı Kenan Yıldız, hızla gelişerek kulübün gelecekteki umutlarından biri haline geldi. Juventus gençlik takımlarından hızla yükselen Yıldız, kısa sürede A takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu ve kulübün ikonik 10 numaralı formasını giymeye hak kazandı.

19 yaşındaki yıldız, Alessandro Del Piero’ya olan hayranlığını ve onun "dil çıkarma" gol sevincini örnek aldığını daha önce ifade etmişti.

Juventus, Kenan'ın uzun yıllar boyunca kulübün bir parçası olacağına inanıyor ve Kenan da bu görüşü paylaşıyor.

Bu sezon şimdiye kadar 19 maçta forma giyen Kenan Yıldız, dört gol atıp üç asist yaptı. Performansı, Juventus’un ona duyduğu güveni ve uzun vadeli planlarda ne kadar önemli bir rol oynayacağını bir kez daha kanıtladı.