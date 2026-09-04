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Premier Lig'den: Salah, son dakika transferini bitirmek için devreye giriyor

Transfers
M. Salah
Fabinho
Richarlison
Trabzonspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor
Gençlerbirliği
Süper Lig
Nottingham Forest - Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
Premier Lig
Mısır
Brezilya
Türkiye
İngiltere

Mısırlı yıldız, yıldızları kadroya katmaya çalışıyor

Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Muhammed Salah, Türkiye'de yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala takımına yeni bir transferi bitirmek için devreye girdi.

Brezilyalı Richarlison ise İngiltere Ligi'nde transfer döneminin kapanmasının ardından Tottenham'daki belirsiz durumu ve kulüpten ayrılmasının yaklaşması nedeniyle geleceğini netleştirmek için girişimlerini sürdürüyor.

"ESPN" ağının ortaya çıkardığına göre Salah ve Trabzon'daki yeni takım arkadaşı Fabinho, son günlerde Richarlison ile bu yaz Türk takımına transfer olması için onu ikna etmek amacıyla temaslar kurdu.

Richarlison, Tottenham'da kalması için uygun bir ortam bulunmaması nedeniyle yeni bir deneyim yaşamaya açık görünüyor. Ancak oyuncuya yakın kaynaklar, transferin bugün cuma akşamı Türkiye'de transfer piyasasının kapanmasından önce tamamlanabilmesi konusunda çok umutlu görünmüyor.

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Buna karşılık Trabzonspor, İngiliz kulübünün Türk takımından gelen 20 milyon euro değerindeki yeni teklifi reddetmesinin ardından, Tottenham yönetimini Brezilyalı forveti bırakmaya ikna etme çabalarını sürdürüyor.

Türk kulübü, son teklif tarihinden önce Tottenham ile anlaşmaya varamazsa Richarlison başka seçeneklere yönelebilir. Bunlar arasında transfer döneminin 12 Ekim'de kapanacağı Suudi Arabistan Ligi'ne gitmek ya da Avrupa'da transfer piyasasının yeniden açılacağı önümüzdeki ocak ayına kadar beklemek yer alıyor.

Richarlison'ın Tottenham'daki serüveninin sona yaklaştığı artık kesinleşti, ancak iki taraf arasındaki ilişkinin sona erebileceği şekil ideal tablodan uzak görünüyor.

Son dönemde oyuncu ile kulüp yönetimi arasında müzakerelerin yürütülme şekli konusunda bir anlaşmazlık yaşandı; bu da Richarlison'ın Tottenham yetkililerinin tutumuna karşı hayal kırıklığı hissetmesine yol açtı.

Aynı zamanda teknik direktör Roberto De Zerbi, Brezilyalı forvetin bu sezonki planlarında yer almadığını açıkça belirtti. Oyuncu 21 yaş altı takımıyla antrenman yapmak üzere görevlendirildi, ardından İngiltere Premier Lig'de mücadele etmek için kayıtlı olan Tottenham kadrosundan da çıkarıldı.

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