Paris Saint-Germain, bugün pazar günü, İngiliz ekibi Aston Villa'dan gelen 33 yaşındaki Fransız milli sol bek Lucas Digne ile 2029 yazına kadar 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Bedeli yaklaşık 7 milyon avro olarak tahmin edilen transferle oyuncu, ayrılışının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Fransa'nın başkentine dönerken, mevcut Avrupa şampiyonunun bu yazki üçüncü transferi oldu.

Paris ekibinin açıklamasına göre Digne 12 numaralı formayı giyecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Paris Saint-Germain, Lucas Digne'in dönüşünü duyurmaktan mutluluk duyar. Fransız milli defans oyuncusu, başkent kulübüyle 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladı." Bu adım, sol bek bölgesini güçlendirmeyi ve Portekizli Nuno Mendes'e tecrübeli bir alternatif sağlamayı amaçlıyor.

Digne transferi, teknik direktör Luis Enrique ile sportif direktör Luis Campos'un yeni sezon başlamadan önce takımın kadrosunu güçlendirme planı çerçevesinde, üçüncü kaleci Alessandro Longoni ile Fransız forvet Magnes Akliouche'un geçen perşembe günü kadroya katılmasının ardından geldi.

Digne ile yapılan anlaşma, mali açıdan da cazip bir transfer sayılıyor; zira Paris ekibi, oyuncunun Aston Villa'yla olan sözleşmesindeki 10 milyon avronun biraz altında olan serbest kalma bedelinden yararlanarak, en üst seviyedeki dolu dolu geçmişi göz önüne alındığında makul bir maliyetle geniş tecrübeye sahip bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

Ocak 2022'den bu yana Birmingham'da geçirdiği dört yıl boyunca Digne, Aston Villa'da vazgeçilmez bir asli oyuncu olarak yerini sağlamlaştırdı; bu süreçte 182 maça çıkarak 4 gol atıp 24 asist yaptı ve İngiliz kulübüyle geçen mayıs ayında teknik direktör Unai Emery yönetiminde, Alman ekibi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi kupasını kazanmasıyla kariyerini taçlandırdı.

Geçen sezon ayrıca Digne'in 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'yla parladığına tanık oldu; oyuncu turnuvaya yedek olarak başladıktan sonra teknik direktör Didier Deschamps'ın tercih sıralamasında Theo Hernandez'in önüne geçerek savunmanın sol tarafında asli bir seçenek haline geldi.

Digne, son sezon Roma'ya kiralanmadan önce 2013 ve 2016 yılları arasında 44 maçta forma giydiği kulübe geri dönüyor ve profesyonel kariyeri boyunca Lille ve Everton'un yanı sıra formasını giydiği kulüplerden biri olan Barcelona'daki döneminde birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Luis Enrique ile yeniden bir araya geliyor.