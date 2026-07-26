Barcelona kulübü, bugün pazar günü, İngiliz ekibi Everton'dan 21 yaşındaki Katalan savunmacı Martina Fernández'in transferini resmen açıkladı. Bu transfer, oyuncunun bir buçuk yıllık aranın ardından memleketine dönüşü anlamına geliyor.

Katalan kulübü, resmi açıklamasında, oyuncunun İngiltere'ye transferi sırasında elinde tuttuğu geri satın alma maddesini yaklaşık 150 bin euro karşılığında devreye soktuğunu doğruladı. Fernández, 2029 yazına kadar uzanan bir sözleşmeye imza attı.

Resmi imza töreninin, önümüzdeki günlerde kulüp başkanı Joan Laporta'nın ofisinde, kadın futbolu bölümü başkanı Xavier Puig'in katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Blaugrana ile dolu dolu bir geçmiş

Fernández, "Camp Nou" koridorlarında tanıdık bir yüz. Zira A takımla ilk resmi maçına 2021/2022 sezonunda, henüz 17 yaşındayken, teknik direktör Jonatan Giráldez yönetiminde çıkmıştı.

İlk döneminde 22 maça çıktı; bunların 15'i İspanya Ligi'ndeydi ve 12'sine ilk 11'de başladı.

Ancak 2024/2025 sezonunda menisküs sakatlığı yaşayarak birkaç ay sahalardan uzak kaldı. Ardından iyileşip Everton'a transfer oldu; İngiliz kulübüne önce kiralık olarak katıldı, daha sonra Barcelona'nın geleceğini kontrol etme hakkını elinde tutmasıyla kalıcı olarak transfer edildi.

Savunma hattının güçlendirilmesi

Fernández'in dönüşü kritik bir zamanda geliyor. Zira Barcelona, Mapi León'un ayrılması ve Laia Aleixandri'nin iyileşme sürecinin devam etmesinin ardından merkez savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu durum, genç savunmacıyı Pere Romeu'nun savunma hattı için güvenilir bir alternatif haline getiriyor.

Everton'da vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu olarak yerini sağlamlaştıran Fernández, İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde 25 maça çıktı. Şimdi daha geniş bir tecrübe, daha büyük bir olgunlukla ve teknik direktörün kadrosunda kalıcı bir yer kapmak için gerçek bir fırsatla geri dönüyor.

Fernández'in kadroya katılması, kulübün kadın takımının kadrosunu güçlendirme planı çerçevesinde René van Asten ve Tyler McCammey ile anlaşmasının ardından, Barcelona'nın devam eden yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği üçüncü transferi oluşturuyor.