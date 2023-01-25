Premier Lig'de Liverpool - Chelsea maçında homofobik slogan atan 3 kişi tutuklandı

21 Ocak'ta oynanan Liverpool ile Chelsea maçında homofobik tezahüratlar yaptıkları iddiasıyla üç kişi tutuklandı.

Liverpool ile Chelsea, Anfield'da berabere kaldı

Tribünde üç kişinin homofobik tezahürat yaptığı iddia ediliyor

Bahsi geçen üç kişi tutuklandı

NE OLDU? Merseyside Polisi, 49, 37 ve 23 yaşlarındaki üç kişinin, Liverpool'un Chelsea ile golsüz berabere kaldığı maçta homofobik tezahürat yaptığı iddiasıyla kasıtlı tacizden tutuklandığını doğruladı.

NE SÖYLENDİ? The Athletic'in haberine göre, Müfettiş Paul Sutcliffe şunları söyledi: "Merseyside Polisi nefret suçunun hiçbir biçimine müsamaha göstermeyecek ve herhangi bir saldırgan tezahürat yapan herkesi adalet önüne çıkaracağız."

BÜYÜK RESİM: Kırmızıların menajeri Jürgen Klopp son zamanlarda yaptığı açıklamalarıyla Liverpool taraftarlarını Anfield'daki homofobik dili ortadan kaldırmaya teşvik etmişti.