Kjell Scherpen, Ipswich Town'ın Liverpool'a 0-2 yenildiği maçın ardından İngiltere'de sert eleştirilerin hedefi oldu. 26 yaşındaki kaleci, Alexander Isak'ın iki golünde de hatasız değildi ve hem BBC hem de Premier Lig'e yeni yükselen ekibin taraftarları tarafından ağır şekilde eleştirildi.

BBC, Scherpen'e 4 puan verdi ve böylece ona en sert not verenler arasında yer aldı. İngiliz yayın kuruluşu özellikle açılış golündeki performansını eleştirirken, 26 yaşındaki file bekçisinin daha sonra yaptığı birkaç iyi kurtarışla kendisini kısmen toparladığını da belirtti.

Tractor Boys Talk adlı taraftar hesabı da Scherpen'i hiç es geçmedi ve 4,5 puan verdi. “Birkaç iyi kurtarış yaptı ama iki golde de kaleciliği çok zayıftı” değerlendirmesi yapılırken, özellikle 0-1'deki kararsız müdahalesi ve ikinci goldeki pozisyon alış biçimi eleştirildi.

Açılış golünde işler henüz birkaç dakika içinde ters gitti. Cody Gakpo, etkili bir aksiyonun ardından Isak'ı topla buluşturdu, İsveçli oyuncu da sert vurdu; Scherpen topa temas etti ancak şutu ağlarının dışında tutamadı ve Liverpool'un öne geçmesine engel olamadı.

Kısa süre sonra Scherpen bir kez daha talihsiz göründü. Gakpo, ayağının dışıyla Isak'ı kaçırdı; golcü oyuncu rakibini geçtikten sonra topu kalesinden oldukça açılmış durumdaki Hollandalının altından ağlara gönderdi: Ipswich, on dakika dolmadan 0-2 geriye düştü.

Ardından X'te eleştirilerin dozu arttı. Bir taraftar, “Herkes ondan şüphe ederken Scherpen'i savundum ama dün korkunçtu. Bence Walton'ın kaleye geçmesi uzun sürmez” diye yazdı. Bir başka taraftar ise işi daha da ileri götürdü: “Scherpen bugün uyandı ve işe yaramaz olmayı seçti.”

Taraftarlar, gollerdeki performansını da mercek altına aldı. “O topun girmemesi lazım. 2,06 boyundayken yere çabuk inmek kolay değil ama Scherpen zaten topun üzerindeydi” denilirken, başka bir Ipswich takipçisi de, “İki büyük hata yaptı, ikisi de yere yeterince hızlı inemediği için oldu. Boyuyla birlikte bu hâlâ bir endişe kaynağı” ifadelerini kullandı.

Tractor Boys Talk bir adım daha ileri giderek, ikinci kaleci Christian Walton'ın bir sonraki maçta kalede şans bulması gerektiğini savundu. Walton, geçen sezon Ipswich'in birinci kalecisiydi. “Scherpen gitsin” denildi.

Yine de herkes Scherpen'in üzerini hemen çizmeye hazır değil. Kaleci, ilk yarıda Dominik Szoboszlai'nin denemelerinde yaptığı kurtarışlarla Liverpool'un farkı açmasını önledi ve bir taraftar sabır çağrısında bulundu: “Harika oynamadı ama arkasında durmalıyız. İyi kurtarışlar da yaptı.”