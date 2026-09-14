Premier Lig’de flaş: Aston Villa, Sergio Ramos’u hedefliyor

Aston Villa, savunma hattındaki çeşitli sakatlıklarla uğraşırken, şu anda serbest statüde bulunan stoper Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Gelen bilgilere göre teknik direktör Unai Emery, vatandaşıyla bizzat görüştü. İngiliz ekibi, zorlu fikstür öncesinde savunmasını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi için UEFA listesine dahil edilmediği için transferin gerçekleşmesi halinde forma giyemeyecek.





EMERY'NİN TERCİHİ - İspanyol basınından "Fichajes"'in haberine göre Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 40 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı ikna etmek için bizzat devreye girdi. Vatandaşıyla görüşen Emery, Ramos'un liderliği ve tecrübesinden yararlanarak takımdaki stoper eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.