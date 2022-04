Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik direktör kim?

Premier Lig dünya çapındaki albenisiyle, dünyanın en iyi oyuncularını ve teknik direktörlerini çatısı altında topluyor. Futbol tarihinin unutulmaz isimleri İngiliz futbolunda önemli izler bıraktı.

Son dönemde teknik direktörlerin uzun süre aynı takımda kalması giderek daha zor hale geliyor. Başarısızlığa olan tahammülün azalması, teknik direktörlerin kulüplerin kapısından birbiri ardına girip çıkmasına neden oluyor.

Ancak tarihte beklentileri karşılayıp uzun yıllar boyunca tek kulüpte kalmayı başaran pek çok isim var. GOAL, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan beş isme göz atıyor.

Premier Lig tarihinde en uzun süre görev yapan teknik direktörler hangileri?

Bu listede sadece Premier Lig dönemini, yani 1992/93 sezonu ve sonrasını dikkate aldığımızı belirtmekte fayda var.

Bu nedenle Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson kendine ancak ikinci sırada yer bulabildi.

Old Trafford'da 7,640 gün görevde kalan Sir Alex Ferguson, 13 lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi kupasının başı çektiği müthiş bir koleksiyona imza atmıştı.

Ancak ilk sırada, Ekim 1996'da Arsenal'ın başına geçtiğinde pek de şöhretli bir teknik adam olmayan Arsene Wenger yer alıyor.

22 yılın ardından Kuzey Londra'yı üç Premier Lig şampiyonluğu ve yedi FA Cup zaferiyle terkettiğindeyse artık adını bilmeyen kalmamıştı.

Modern dönemin ilk beşini; West Ham ile Everton günlerindeki başarısını tekrarlamaya doğru adım adım ilerleyen David Moyes, Wimbledon'ın eski çalıştırıcısı Joe Kinnear ve bir dönem West Ham'ı çalıştıran Harry Redknapp tamamlıyor.

Teknik direktör Kulüp Tarih Gün Arsene Wenger Arsenal 1996-2018 7,894 Sir Alex Ferguson Manchester United 1992-2013 7,640 David Moyes Everton 2002-2013 4,096 Joe Kinnear Wimbledon 1992-1999 2,698 Harry Redknapp West Ham 1994-2001 2,464

Mevcut teknik direktörlerden hangisi ilk beşe girebilir?

Sean Dyche Nisan 2022'de Burnley'deki görevinden ayrılana dek Premier Lig'de en uzun süredir çalışan isimdi.

Ekim 2012'den bu yana Turf Moor'da izlediğimiz Dyche, 2016'da takımı yeniden Premier Lig'e taşımıştı, ancak şimdi kendine yeni bir iş araması gerekecek.

Dyche'ın ayrılığı Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'u ilk beşe en yakın isim haline getirdi. Alman çalıştırıcı Ekim 2015'ten bu yana Anfield'ın teknik patronu.

Kulüple 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Klopp'un listeye dahil olması muhtemel. 2016'dan bu yana Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın kontratı ise 2023'e kadar devam ediyor.