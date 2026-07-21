Manchester United taraftarlarının çoğu, önümüzdeki ağustos ayında başlayacak Premier Lig öncesinde sezonluk bilet hesaplarının kısıtlanmasının ardından büyük öfke gösterdi.

Bu adım, United'ın olası bilet satıcılarının ve kulübün bilet satış şartlarını ve koşullarını ihlal edenlerin kimliğini belirleme girişiminin ardından geldi.

Ancak taraftarlar "BBC Sport" kanalına, sezonluk biletlerinin artık iptal edilme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirilenler arasında kulübün en sadık taraftarlarının çoğunun bulunduğunu söyledi ve büyük çoğunluğun herhangi bir hata yapmadığında ısrar etti.

Pazartesi gecesi hesabının kısıtlandığı bildirilen, 35 yıldan uzun süredir sezonluk bilet sahibi olan Andy, "Bu konuda öfkeliyim - sadece gitmemizi istiyorlar" dedi.

Şunları ekledi: "Babam, ikinci ligde olduğumuz 1974 yılından beri sezonluk bilet sahibiydi. Şimdi emekli oldu ve biletler dijital hale geldiğinden beri internetle ilgili her konuda ona yardım etmem gerekiyor."

Devam etti: "Maça gitmek bizim bağımız. Bunun gibi şeyler bazen yaşlıları hayatta tutan şeylerdir."

Şöyle sürdürdü: "Bu, akıl sağlığım için zaten yeterince yorucu, ama sanırım babamı da hasta edebilir."

Manchester United kulübü, kendisine sorulduğunda süreç veya taraftarların tepkisi hakkında yorum yapmayı reddetti.

Bir taraftara gönderilen ve BBC Sport'un incelediği e-postalardan birinde Manchester United şöyle dedi: "Bilet hesabınızla ilgili, daha net anlamamız gereken kalıplar tespit ettik."

Ve ekledi: "Tespit edilen faaliyetin doğrudan bir açıklaması olup olmadığını belirlememiz gerekiyor."

Mevcut durumda, şüpheli kişilerin elektronik hesaplarına kısıtlamalar getirildi, bu da onların bilet satın almasını ve devretmesini engelliyor.

Hesapları bildirilen kişilerden, haksız yere suçlandıklarını düşünüyorlarsa kendilerini savunmak için kulübe kanıt sunmaları istendi.

United kulübü şimdiye kadar hiçbir bileti iptal etmedi ve bir temyiz komitesi, önümüzdeki ağustos ayında Premier Lig sezonu başlamadan önce her vaka hakkında nihai bir karar verecek.

Ancak Andy gibi taraftarlar, kendilerine neyle suçlandıklarının açıkça bildirilmediğini, bilgi eksikliğinin kendilerini kendilerini ifşa etmeye davet edilmiş gibi hissettirdiğini ve bu karışıklığın büyük bir kaygıya yol açtığını söylüyor.

Andy şöyle diyor: "Sezonluk biletimin parasını zaten aldılar."

Şöyle devam etti: "Bunun insanları, ilişkilerini ve belki de sağlıklarını ve ruh sağlıklarını nasıl etkilediğini umursamıyorlar. Hiçbir empati yok."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanların sadakatleri yüzünden cezalandırıldığını hissediyorum. Onlar taraftar istemiyor, müşteri istiyorlar."

Basılı sezonluk biletler Premier Lig'de artık geçmişte kaldı.

Kulüpler artık taraftarların biletleri telefonlarına indirmesini sağlayan dijital sistemler kullanıyor ve bu değişikliğe birçok kulüpte bilet sahiplerinin biletlerini başkalarına nasıl ve kaç kez devredebilecekleri konusunda daha katı kurallar eşlik etti.

Örneğin Manchester United'da, taraftarlar 19 Premier Lig maçından en az 16'sına gitmezlerse veya biletlerini onaylı arkadaşlarına ve aile üyelerine göndermezlerse sezonluk biletleri iptal edilebilir.

Geçen sezon kulüp, ağırlama biletlerindeki artışı karşılamak amacıyla 500 sezonluk bilet sahibini yıllardır kullandıkları koltuklardan başka yerlere taşıdı.

Manchester United, 2024 yılında Ineos şirketi tarafından kısmen satın alınmasından bu yana, bilet satışı alanında çalışanlar da dahil olmak üzere iş gücünde geniş çaplı kesintilere gitti.