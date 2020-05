Premier Lig, Avustralya'nın ev sahipliğinde tamamlanabilir

Avustralya'nın Perth şehri, Premier Lig'de sezonun kalanına ev sahipliği yapmayı önerdi.

Premier Lig'de sezonun kalanı 'daki Perth şehrinde tamamlanabilir.

Koronavirüs nedeniyle İngiltere'deki spor faaliyetleri mart ayından bu yana askıya alınmışken, geleceği en çok merak edilen Premier Lig için yeni bir formül ortaya çıktı.

Avustralya'nın Perth şehri, Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun kalanına ev sahipliği yapmayı önerdi.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

The Sun'da yer alan habere göre İngiliz menajer Gary Williams, "Bazı Premier Lig kulüpleriyle görüştüm ve bu fikre sıcak bakıyorlar. Aynı zamanda devlet yetkilileriyle de görüştüm ve onlar da heyecanlandılar. Bu hafta tekrar konuşacağız. Burada herkes güvende olabilir. Hükümet birçok kısıtlamayı kaldırdı. On kişilik gruplar halinde dolaşabiliyoruz. Sokağa çıkma yasağı yok ve plajlar da açık. Son on gün içinde yalnızca dört vakamız var" ifadelerini kullandı.

Perth eyalet senatörü Glenn Sterle, bu fikre destek verirken, "İngiltere'de yaşananları büyük bir üzüntüyle izliyorum. Onlara yardımcı olmak istiyoruz. Şu an neredeyse yeni vakamız yok. Gary ilk bahsettiğinde harika bir fikir olduğunu düşündüm. Burası Avustralya'nın spor merkezi ve ideal bir seçim olur" şeklinde konuştu.

Premier Lig yönetimi ve kulüpler arasında geçtiğimiz gün yapılan toplantıda, 2019-20 sezonunu kalan maçları tamamlayarak sonlandırmak istedikleri belirtilmişti.