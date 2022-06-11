Premier Lig 2022-23 fikstürü ne zaman açıklanacak?

Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve daha fazla kulübün yeni sezonda maç takvimi nasıl olacak?

Premier Lig'de maç heyecanı Mayıs ayında sona erdi, ancak İngiliz futbolunun yeni favori ekiplerini belirlemesi çok uzun süremyecek.

Kulüpler birkaç ay tatil yapabilseler de oyuncular Haziran ayında uluslararası göreve çıktılar.

2022-23 sezonu için hazırlıklar ise çoktan başladı. Peki maç takvimi nasıl olacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

2021-22 Premier Lig fikstürü ne zaman açıklanacak?

Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü, 16 Haziran Perşembe günü çekilecek.

Liverpool'u bir puanla geride bırakan Manchester City yeniden şampiyonluk yaşamak istiyor.

Fulham, Bournemouth ve Nottingham Forest da lige yeni bir soluk verecekler.

Premier Lig'de 2022-23 sezonu ne zaman başlayacak?

Premier Lig'de 2022-23 sezonu, 6 Ağustos 2022'de başlayacak.

Dünya Kupası için 13 Kasım'da lige ara verilirken Katar'daki turnuvanın ardından 26 Aralık'ta yeniden başlayacak.

Daha fazlası