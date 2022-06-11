Türkiye'nin en üst liginde yeni sezon maç takvimi ne zaman açıklanacak?

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği 2021/22 sezonu geride kaldı. Kulüpler, 2022/23 sezonu için hazırlıklara çoktan başladılar.

Taraftarlar yeni transferlerle açacakları yeni sezon için oldukça heyecanlı. Peki Süper Lig'de 2022-23 fikstürü ne zaman belli olacak?

GOAL Türkiye ile göz atalım.

Süper Lig'de 2022-23 fikstürü ne zaman belli olacak?

Yeni sezon fikstürü, kulüp başkanlarının da katılımıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde çekiliyor.

Ancak 2022/23 sezonu fikstür çekimi için TFF'den herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz sezonun fikstür çekimi ise 13 Temmuz 2021'de düzenlenmişti.

Süper Lig 2022-23 sezonu ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerin başlangıç tarihini resmi internet adresinden açıklamıştı.

Süper Lig'de 2022/23 sezonu 5,6,7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Son karşılaşmalar ise 14 Mayıs 2023'de oynanacak.

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