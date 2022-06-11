Süper Lig'de 2022-23 fikstürü ne zaman belli olacak?
Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği 2021/22 sezonu geride kaldı. Kulüpler, 2022/23 sezonu için hazırlıklara çoktan başladılar.
Taraftarlar yeni transferlerle açacakları yeni sezon için oldukça heyecanlı. Peki Süper Lig'de 2022-23 fikstürü ne zaman belli olacak?
GOAL Türkiye ile göz atalım.
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Süper Lig'de 2022-23 fikstürü ne zaman belli olacak?
Yeni sezon fikstürü, kulüp başkanlarının da katılımıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde çekiliyor.
Ancak 2022/23 sezonu fikstür çekimi için TFF'den herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz sezonun fikstür çekimi ise 13 Temmuz 2021'de düzenlenmişti.
Süper Lig 2022-23 sezonu ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerin başlangıç tarihini resmi internet adresinden açıklamıştı.
Süper Lig'de 2022/23 sezonu 5,6,7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Son karşılaşmalar ise 14 Mayıs 2023'de oynanacak.