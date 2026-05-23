Premier League, Sezonun En İyi Oyuncusunu Açıkladı

Bruno Fernandes, Premier League'de Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi. Lig organizasyonu bu haberi Cumartesi günü duyurdu. Bu, 2010/11 sezonundan bu yana ilk kez bir Manchester United oyuncusunun bu ödülü kazanması anlamına geliyor.

Fernandes, Premier League sezonunu üçüncü sırada tamamlayacak olan kulübünde mükemmel bir sezon geçirdi. Pazar günü, teknik direktör Michael Carrick'in takımı Brighton & Hove Albion'a konuk olacak, ancak Manchester United'ın sıralamadaki pozisyonu artık değişmeyecek.

Fernandes, bu sezon Premier League'de 34 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda sekiz gol attı ve tam yirmi asist yaptı.

Geçen hafta sonu Nottingham Forest karşısında yaptığı yirminci asist, Premier League'de bir rekoru egale etti. Sadece Kevin De Bruyne ve Thierry Henry, bir Premier League sezonunda bu kadar asist kaydetmeyi başarmıştı. Pazar günü Fernandes, bu rekoru tek başına kırabilir.

Toplamda, hücumcu orta saha oyuncusu bu Premier League sezonunda şimdiden 132 gol şansı yarattı. Bu, listede ikinci sırada yer alan Dominik Szoboszlai'den tam 43 gol şansı daha fazla.

Geçen yıl Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü Mohamed Salah (Liverpool) kazandı. Manchester United'dan bir oyuncunun bu ödülü en son kazandığı tarih, on beş yıl önce Nemanja Vidic'ti.

Fernandes, bu ödülü kazanmak için aday listesinde yer alan diğer yedi oyuncuyu geride bıraktı: Gabriel Magalhães, David Raya, Declan Rice (hepsi Arsenal), Erling Braut Haaland, Antoine Semenyo (ikisi de Manchester City), Igor Thiago (Brentford) ve Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).