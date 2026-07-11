Posticoğlu’nun Al-Nassr ile oynayacağı ilk maçlar açıklandı

Basında yer alan haberlere göre, Al-Nassr’ın yeni teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou’nun, görevi resmen devralmasının ardından takımla birlikte oynayacağı ilk maçlar belli oldu.

Al-Nassr kulübü, geçen hafta, geçen sezonun sonunda görevinden ayrılan Portekizli Jorge Jesus'un yerine, Postecoglou'yu iki sezonluk ve 2028'de sona erecek bir sözleşmeyle takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını duyurmuştu.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Nassr kulübünün, 2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önceki hazırlık kampının ikinci aşamasında, Damak takımıyla bir dostluk maçı oynamak üzere anlaştığını bildirdi.

Kampın ikinci aşaması, yarın Pazar günü Al-Nassr takımının Abha şehrine gitmesiyle başlayacak ve 22 Temmuz'a kadar yaklaşık 10 gün sürecek.

Bu süre zarfında “El-Alami”, Avustralyalı teknik direktörün yönetimindeki ilk dostluk maçı olarak Dhamk ile karşılaşacak; ayrıca başka bir takımla ikinci bir dostluk maçı oynanması konusunda da anlaşma sağlandı.

Abha kampının tamamlanmasının ardından, oyuncular 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde dinlenecekler. Ardından, aynı ayın 25'inde Portekiz'e giderek 5 Ağustos'a kadar sürecek yurt dışı kampına katılacaklar.

Postojoglu, geçen Pazar günü başlayıp dün Cuma gününe kadar süren ve bugün Cumartesi günü izinle sona eren hazırlıkların ilk aşamasını, takımın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki “Dar Al-Nasr” antrenman merkezinde yönetti.

Al-Nassr, yeni sezona birçok hedefle giriyor. Bunların başında Suudi Ligi şampiyonluğunu korumak ve tarihinde ilk kez Asya Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olmak geliyor; bunun yanı sıra Kral Kupası ve Süper Kupa’da da mücadele edecek.