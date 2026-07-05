Posticoğlu, Al-Nassr oyuncularına: Saygı her şeyin temelidir

Suudi Al-Nassr takımının Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, “Al-Alamy” ile görevine, önümüzdeki dönemde taraflar arasındaki karşılıklı işbirliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladığı açıklamalarla başladı.

Al-Nassr, dün Cumartesi günü Avustralyalı teknik direktörle iki sezonluk bir sözleşme imzaladığını duyurmuş ve Postecoglou'nun gelecek sezonun başında takımla çalışmaya başlayacağını açıklamıştı.

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Postićoğlu, Pazar akşamı takımın teknik direktörlüğü görevini devraldı ve takımla kısa bir antrenman seansı düzenleyerek mevcut kadroyu tanıdı.

Avustralyalı teknik direktör, oyuncularla yaptığı ilk konuşmada şunları söyledi: “Her şeyden önce en önemli şey saygıdır; yapacağımız işe saygı duymalıyız.”

Ve ekledi: "Kulübün hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çalışacağız ve sizden taraftarlarımızı mutlu etmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum."

Son olarak şunları söyledi: “Herkesin her zaman iyi performans göstermesinin zor olduğunu biliyorum, ancak sizden elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum; sonra ne olacağını göreceğiz.”