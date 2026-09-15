Nassr taraftarları Emirat ekibi Al Ain karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından Cristiano Ronaldo'yu topa tutarken, takımın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou sürpriz açıklamalar yaparak eleştiri oklarını takım kaptanının üzerinden uzaklaştırmaya ve yenilginin tüm sorumluluğunu üstlenmeye çalıştı.

Postecoglou maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Cristiano Ronaldo büyük bir oyuncu, sorumluluk benim sorumluluğumdur" diyerek yenilginin yalnızca Portekizli yıldızın üzerine yıkılamayacağını net bir şekilde vurgulamak istedi.

Avustralyalı teknik direktör şunları ekledi: "Ronaldo'ya bazı teknik konularda sorumluluk yüklenemez, o takım oyuncularından biri, Nassr tamamıyla kötüydü." Postecoglou, Al Ain karşısındaki ağır mağlubiyetin asıl nedeninin, takım içindeki konumu ne olursa olsun belirli bir oyuncu değil, Nassr'ın topluca sergilediği performans olduğunu vurguladı.

Ayrıca oku: "Acınası": Nassr taraftarları Ronaldo'ya şok yaşattı ve Postecoglou'nun kellesini istedi



Postecoglou oyuncularını savunmaya devam ederek şöyle konuştu: "Sonuç kötü olduğunda, medya mensupları haklıdır." Teknik direktör, yenilgi aldığında güçlü eleştirilere maruz kaldığını ve şu anda da bunun yaşandığını vurguladı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Teknik direktör, oyuncularına yenilginin sorumluluğunu yüklemeyi reddederek, "Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptılar, onlara hiçbir sorumluluk yüklemiyorum" dedi. Ardından takımı etkileyen bir başka etkene işaret ederek, son dönemdeki maç yoğunluğunun baskısı altında, "Fikstürümüz bizim için zor" ifadelerini kullandı.

Postecoglou'nun açıklamaları son derece hassas bir zamanlamada geldi. Ağır yenilginin ardından Nassr taraftarlarının kendisinin görevden alınmasına yönelik talepleri artarken, teknik direktör Ronaldo ve oyuncularının üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştı; kendisini ön plana çıkararak, gidişatı düzeltme sorumluluğunun önümüzdeki dönemde kendisine ve teknik ekibe ait olduğunu vurguladı.