Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci haftasında El-Halic ile 1-1 berabere kalınmasının ardından takımının karşılaştığı maç yoğunluğundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve kısa bir sürede peş peşe oynanan maçların oyuncuları büyük bir fiziksel baskı altına soktuğunu vurguladı.

Postecoglou, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Oyuncularımız yorgun, kısa bir sürede çok sayıda maç oynadık, oyunculara dinlenme fırsatı vermeye ve rotasyon yapmaya çalışıyorum, oyuncular ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor." Teknik ekibin yorgunlukla mümkün olan en iyi şekilde başa çıkmaya çalıştığını da belirtti.

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Avustralyalı teknik direktör, oyun koşullarının görevi daha da zorlaştırdığını, özellikle de Nassr'ın sıcak ve nemli havada deplasmanda birçok maç oynadığını açıkladı ve şöyle konuştu: "Fikstür hakkında konuşmak istemiyorum, ancak Cidde'de sıcak ve nemli havada deplasmanda üç maç oynadık; İttihad karşısında bir maç ve Doğu Bölgesi'nde iki maç."

Nassr'ın teknik direktörü, El-Halic maçının ayrıntılarına da değinerek ilk golü yemenin takımının işini daha da zorlaştırdığını, ancak ikinci yarıda oyunun düzeldiğini ve Abdullah el-Hamdan'ın beraberlik golünü kaydetmeyi başardığını vurguladı.

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Şunları söyledi: "Maç zordu, golü yediğimizde işler bizim için zorlaştı, ikinci yarıda daha iyi bir görüntü çizdik ve bir gol attık." Aynı zamanda oyuncularının zor koşullara rağmen maça dönme kabiliyetini övdü.

Postecoglou, Nassr'ın sezon başından bu yana maruz kaldığı baskının boyutuna dikkat çekerek takımın kısa bir sürede çok sayıda maç oynadığını açıkladı ve şöyle dedi: "Bugün 12 Eylül ve 8 maç oynadık, geçen yıl bu zamanlarda Nassr sadece iki maç oynamıştı. Maç yoğunluğu bizi etkiledi, lig zor ve sıkışık."

Teknik direktör ayrıca El-Halic maçı öncesinde iki takım arasındaki dinlenme sürelerindeki farklılığa da değinerek rakibinin hazırlanmak için daha uzun bir süreye sahip olduğunu açıkladı ve iki takım arasındaki dinlenme günü sayısındaki farka işaret ederek şöyle konuştu: "El-Halic pazartesi oynadı, Nassr ise çarşamba oynadı ve bugün maça çıktık."

Beraberlik, Nassr'ın puanını 16'ya çıkararak Roshn Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya yerleştirdi; takım, ikinci sıradaki İttihad'ın bir puan gerisinde bulunuyor. Hilal ise 18 puanla liderliği sürdürürken, Postecoglou fikstür baskısı ve maç yoğunluğuyla başa çıkmanın en iyi yolunu aramaya devam ediyor.