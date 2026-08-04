Postecoglou'dan Al-Nassr yönetimine acil talep

Nassr'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, kulüp yönetimini bu transfer döneminde acil bir gereklilikle karşı karşıya bıraktı. Zira Avustralyalı teknik adam, takımın hem yerel hem de kıtasal düzeyde rekabete hazır olmasını sağlamak için sezon başlamadan önce kapatılması gereken teknik bir açık görüyor.

Suudi Arabistan'ın "Al-Yaum" gazetesinin açıkladığına göre Postecoglou, bir sağ bek ile anlaşma sağlanması konusunda acele edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu mevkiyi mevcut transfer piyasasındaki en öncelikli konulardan biri olarak değerlendirdi.

Gazete, Avustralyalı teknik direktörün sağ bek mevkisinde belirgin bir eksiklik gördüğünü, özellikle sol tarafta temel olarak Nawaf Boushal'a güvenilmesinin, defansif dengeyi sağlamak ve yoğun maç trafiği içinde oyuncuları döndürebilmek adına sağ tarafa güçlü ve güvenilir bir seçenek eklenmesini acil bir mesele haline getirdiğini belirtti.

Postecoglou, yeni oyuncuyu antrenman planlarına ve önümüzdeki sezona yönelik erken hazırlıklara dahil edebilmek için bu transferi hem Suudi Ligi hem de takımın katıldığı diğer turnuvalar düzeyinde en kısa sürede tamamlamaya özen gösteriyor.

Bu gelişme, Nassr kulübü yönetiminin son birkaç saat içinde oyuncu Samu Costa'nın transferini sonuçlandırmayı başardığı bir dönemde geldi. Portekizli oyuncu, tüm mali ve sözleşmesel maddeler üzerinde nihai bir anlaşmaya varılmasının ardından dört tam sezonluk bir sözleşmeye imza attı. Bu adım, yönetimin teknik direktörün planlarını destekleme ve takımın defansif orta sahasını güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Bu peş peşe gelen hamleler, Nassr yönetiminin dengeli ve yeni sezonda güçlü bir şekilde rekabet edebilecek bir takım kurma planında ilerlediğini, teknik heyetin taleplerini ciddiyetle dinleyip transfer piyasasındaki temel ihtiyaçlarını karşıladığını teyit ediyor.