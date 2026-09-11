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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Posecki: Oyuncularıma teşekkür ediyorum, Al Ahly takdiri hak ediyor

Al Ahli - Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Premier Lig
M. Pusic
Suudi Arabistan
Hollanda

Hollandalı teknik direktör El-Hazm galibiyetinin ardından ne söyledi?

Ehli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, Suudi Roshn Ligi'nde El-Hazm'a karşı alınan galibiyetin ardından oyuncularını övdü.

Ehli, cuma akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda Roshn Ligi'nin yedinci haftasında oynanan karşılaşmada El-Hazm'ı 3-1 mağlup etti.

Pusic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Suudi "Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Maça ilk golden dolayı şok yaşayarak başladık, ancak skoru eşitler eşitlemez attığımız gollerden ve oyunun akışını kontrol etmemizden memnunum."

El-Hazm, henüz 87. saniyede Ehli'nin filelerine ilk golü göndermeyi başardı; ardından Ehli ilk yarı sona ermeden 3 gol atarak skoru kendi lehine çevirmeyi başardı.

Hollandalı teknik direktör şöyle devam etti: "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum, ikinci yarıda çok sayıda fırsat yarattık ve takımımın bugün ortaya koyduğu performansla takdiri hak ettiğini düşünüyorum; muhteşem bir geri dönüş ve futbol açısından yüksek bir kalite sergiledik."

AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Kazanılan galibiyetin Ehli'nin puanını 12'ye yükselttiğini hatırlatalım. 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle bu puanları toplayan Ehli, Suudi Ligi puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor ve geçici olarak zirvede bulunan komşusu ile geleneksel rakibi İttihad'ın 5 puan gerisinde kalıyor.

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