Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez: "Cristiano Ronaldo olmadan kazanmaya hazırız"

Roberto Martinez, Lüksemburg'a karşı aldıkları galibiyetin ardından Portekiz'in Cristiano Ronaldo olmadan maç kazanmaya hazır olduğunu söyledi.

Martinez, Ronaldo'nun takım için hala önemli bir parça olduğunu söylüyor

Ama o olmadan da kazanmaya hazırlar

Portekiz, Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti

NE OLDU? Portekiz, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Lüksemburg'u 9-0 yenerek rekor bir galibiyet aldı. Cristiano Ronaldo karşılaşmada yer almadı ancak Portekiz, Gonçalo Inacio, Gonçalo Ramos, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Joao Felix ve Ricardo Horta'nın golleriyle kazandı.

NE SÖYLENDİ? Lüksemburg maçının ardından gazetecilere konuşan Roberto Martinez şunları söyledi: "Cristiano, Pepe de bu takımın önemli parçaları. Diğer oyuncuları etkileyen bir seviyeleri ve çalışma tarzları var. Takıma değer katıyorlar. Ancak Gonçalo Ramos ve Jota'ya fırsat verdiğimizde neler yapabileceklerini gördük. Cristiano Ronaldo'yu kimseyle karşılaştıramayız ama Portekiz, Cristiano olmadan da kazanmaya hazır."

BÜYÜK RESİM: Lüksemburg'a karşı galibiyet çıkaran Portekiz, milli tarihindeki en farklı zaferi kazandı. EURO 2024 elemelerinde 6 maçtan 18 puan çıkaran Roberto Martinez'in öğrencileri, J Grubu'nda zirvede yer alıyor.

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