Portekizli süperstar, Dünya Kupası'ndaki son maçında da yedek kalınca oklar hocasına döndü.

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Fas ile oynadığı çeyrek final maçında bir kez daha yedek kulübesine hapsoldu.

Ve 51. dakikada Ruben Neves'in yerine oyuna girdi. Ne yazık ki, Portekiz'in maçı kazanmasında etkili olamadı ve Portekiz, Fas'a karşı 1-0 mağlup olduktan sonra Dünya Kupası'ndan elendi.

Teknik direktör Fernando Santos ise Ronaldo'yu yedek bıraktığı için pişman olmadığını açıkça vurgularken maçtan sonra soluğu süperstarın yanında aldı.

NE DEDİLER: Maçtan sonra gazetecilere konuşan Santos, "Ronaldo'yu yedek bıraktığım için pişman değilim.

"Bence bu takım İsviçre'ye karşı çok iyi oynayan bir takımdı. Cristiano Ronaldo harika bir oyuncu, ama bu maçtaki kararımdan dolayı üzgün değilim.

"Dediğim gibi, herhangi bir pişmanlığım yok.

"Maç bittikten sonra Ronaldo'un yanına gittim ve maça dair en çok üzülen kişilerin ben Ronaldo olduğunu anladım.

"Tabii ki üzgünüz, ama bu futbolun bir parçası" dedi.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, cumartesi günü Portekiz formasını 196. kez forma giydi ve böylece Badr Al-Mutawa'nın bir erkek oyuncu için en fazla uluslararası maçta forma giyme rekorunu egale etti.

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Ronaldo, kasım ayında Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra şu anda kulüpsüz bulunuyor.

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan teklif aldığı bildirildi, ancak henüz bir karar vermedi.