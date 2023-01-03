Katar'daki Dünya Kupası, Portekizli süperstar için iyi geçmedi ve o döneme dair konuşmalar sürüyor.

NE OLDU? Ronaldo, Portekiz'in Fas'a karşı aldığı şok edici çeyrek final yenilgisinde yedek kalmadan önce, Katar'da İsviçre ile son 16 karşılaşmasında da yedek kulübesindeydi.

Portekizli süperstar, Old Trafford'daki sözleşmesinin feshedilmesinden önce Manchester United'da da gözden düşmüştü.

Ve milli takımdan arkadaşı Bernardo Silva, efsanevi oyuncunun yedek kalmasının ardından Portekizli futbolcuların, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'na veda edeceğinden şüphelendiğini açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Manchester City'nin oyun kurucusu Silva, Record'a Ronaldo'nun yedek kalmasının tuhaf olmadığını söylerken soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalardan bahsetti.

“Soyunma odasında, kendi aramızda konuştuk ve 'Ronaldo, Dünya Kupası'nda Portekiz'i bırakıp gidecek sandık', çünkü oyuncular kendi aralarında bu tip konuları konuşuyor.

"Ronaldo'nun yedek kalacağını maçtan iki saat önce, stadyuma geldiğimizde soyunma odasında öğrendik.

"26 oyuncu var, koçun her maç için seçemeyeceği kadar çok... Birini ya da bir diğerini seçmesi beni asla şaşırtmadı.

"Herkesin görüşüne göre doğru ya da yanlış, ama kararları teknik direktör veriyor."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Portekiz formasıyla çıktığı 196 maçta kaydettiği 118 golle uluslararası erkekler futbol tarihinde tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olmaya devam ediyor.

Ancak, Fernando Santos'un teknik direktörlükten ayrılmasıyla birlikte daha kaç maçta gol atacağı belli değil.

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SIRADA NE VAR? Ronaldo, Euro 2024'ün gündeminde olduğu için uluslararası emekliliğini açıklamadı ve Suudi Arabistan takımı Al-Nassr ile kazançlı bir sözleşme imzaladı.

Portekizli süperstar, gösterişli kariyerine devam etmek arzusunda...