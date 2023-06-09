Portekiz Ligi'nde üstün bir performans sergileyen Bruma'nın, Fenerbahçe'deki geleceği şekilleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un özel isteğiyle alınan Bruma, takıma katıldıktan sonra istenilen performansı gösteremediği için takımdan gönderilmişti.

Portekiz Ligi'nde yeniden kendisini bulan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Lacivertli ekipteki geleceği şekilleniyor.

Ne söylendi?

A Bola'da yer alan habere göre SC Braga, Bruma'yı transfer etmek için son derece kararlı görünürken Fenerbahçe'ye teklifini yaptı. Ancak şu anda kadar Sarı-Lacivertli ekipten bir cevap gelmedi. Geleceği şu anda belirsiz olan Bruma'nın, gelecek sezon Fenerbahçe'den ayrılmasının kesin olduğu bildiriliyor.

Braga devrede

Portekizli oyuncu, Eylül ayında yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta sahalarda uzak kalmış ve bu süreçte UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkarılmıştı. Bruma, Avrupa kadrosundan sonra TFF tescil listesine de dahil edilmedi. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Portekizli futbolcu, ara transfer döneminde Braga'ya kiralandı. Braga formasıyla etkili bir performans sergileyen Bruma'ya Fenerbahçe'yi sevindiren bir haber geldi. Portekiz basını, Braga'nın 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini aktardı.

Braga kariyeri

Braga ile 20 maçta forma giyen Portekizli oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.Bruma'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.Portekizli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro...