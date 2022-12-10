Genç oyuncu, sadece zafere giden yola odaklanmaları gerektiği konusunda ısrarcı...

NE OLDU? Menajer Fernando Santos, İsviçre ile oynadıkları son 16 karşılaşması öncesinde Ronaldo'yu yedek bırakarak cesur bir hamle yaptı.

Portekiz'in maçı 6-1 kazanmasıyla hamlesi işe yarasa da, 37 yaşındaki oyuncunun yedek kulübesinde kalmasına tepki verdiğine dair spekülasyonlar çıktı.

NE SÖYLEDİLER: Tüm bunların arasında takımın genç yıldızlarından Felix basına şunları söyledi:

“Tüm Portekizlilere ve medyaya bir mesaj bırakmak istiyorum.

"Portekiz büyük bir rekabet içinde, bence hepimiz daha fazla birlik olmalıyız ve sahip olduğumuz atmosferi bozmamalıyız.

"Dünya Kupası'ndan başka konulara odaklanmamamız lazım. Ronaldo hakkındaki haberlerden sıkıldık artık."

BÜYÜK RESİM: Santos ise şöyle dedi: "Bence Ronaldo'yu rahat bırakmanın zamanı geldi. Bana milli takımımızdan ayrılmak istediğini hiç söylemedi ve bence bu konuşmayı bırakalım ve polemiklere son verelim."

Ancak, yıldız forvetin kararına itiraz ettiğini kabul etti ve Ronaldo, sözde ona şöyle dedi: "Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musun?"

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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BİLİYOR MUSUN? Ronaldo'nun yerini alan Goncalo Ramos, 2002'de Almanya formasıyla Miroslav Klose'den bu yana Dünya Kupası'ndaki ilk maçında turnuvanın eleme aşamalarında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

PORTEKİZ İÇİN SIRADA NE VAR? Cumartesi günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile karşılaşacaklar.

Ronaldo'nun tekrar yedek kulübesinde kalıp kalmayacağını ve bu duruma potansiyel olarak nasıl tepki vereceğini görmek keyifli olacak.