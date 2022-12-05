Portekiz'in hocası Fernando Santos, Cristiano Ronaldo hakkındaki sorulardan sıkıldı: "Artık bu konuda konuşmak istemiyorum"

Tecrübeli hoca, şu anda sadece takımına ve ulaşmak istedikleri zafere odaklanmak niyetinde...

NE OLDU? Ronaldo'nun, Al-Nassr ile iki buçuk sezon boyunca yıllık yaklaşık 200 milyon Euro (172 milyon Euro / 212 milyon Dolar) kazanmasını sağlayacak bir anlaşma yapacağı öne sürülüyor.

Portekizli süperstar, Premier Lig devi Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra birçok transfer haberiyle gündemden düşmüyordu.

NE SÖYLEDİLER: Ronaldo'nun Orta Doğu'ya geçmesinin olası olup olmadığı sorusu hocası Santos'a da soruldu.

Tecrübeli hoca, "Onunla bu konuda konuşmadım. Oyuncularla görüştük, ama benim bundan haberim bile yoktu.

"Buraya geldiğimde bunu yeni duydum. Bu onun kararı ve bunu halledecek kişi Ronaldo.

"Biz burada Dünya Kupası'na ve takımımıza odaklandık ve sadece bunun hakkında konuşmak istiyoruz.

"Artık bunun dışında başka konularda konuşmak istemiyorum" diyerek Ronaldo'nun transfer haberlerinden sıkıldığını da göstermiş oldu.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun imzaladığı anlaşmanın 1 Ocak'ta başlayacağı, ancak şu anda onun tüm dikkatinin Portekiz ile Dünya Kupası'nı kazanmak olduğu net bir şekilde belirtiliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Portekiz, salı günü 2022 Dünya Kupası son 16 mücadelesinde İsviçre ile karşılaşacak.

Ve Ronaldo, şu anda üç maçta sadece bir gol atabildi ve şüphesiz ki turnuvadaki gol sayısını yükseltmek için elinden geleni yapacak.