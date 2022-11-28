Portekiz vs Uruguay
Portekiz'in attığı gol Cristiano Ronaldo'ya mı, yoksa Bruno Fernandes'e mi yazıldı?
Ethem Sündük
23:56 GMT+3 28.11.2022
NE OLDU? Maç 0-0'da kilitlenirken Fernandes, Portekiz için sol taraftan bir orta yaptı ve top süzülürken Ronaldo, Uruguay kalesine topu göndermek için çok iyi bir şekilde havalandı.
İlk anda, Portekiz'i 1-0 öne geçiren gol Portekizli süperstara yazıldı, ancak daha sonra FIFA, golü Bruno Fernandes'e yazdı.
Sizce, Cristiano Ronaldo topa dokundu mu? 👀 pic.twitter.com/sXZvBJM9lV— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 28, 2022
BÜYÜK RESİM: Golün Bruno Fernandes'e yazılması, Ronaldo'nun Portekiz için 120 golden hala iki gol uzakta olması anlamına geliyor ve bu durum Ronaldo'nun canını sıkabilir.
Dünya Kupası'ndaki bu golü kim atarsa atsın, Portekiz için tarihi bir öneme sahip olacak.
Editörün Seçtikleri
- 2022 Dünya Kupası'nda Mesut Özil protestosu: İspanya - Almanya maçında neden Mesut Özil fotoğrafları yükseldi?
- İZLE: Cristiano Ronaldo, Gana maçında iç çamaşırının içinden çıkardıklarını yedi
- 2022 Dünya Kupası gol krallığı: Kylian Mbappe ve Enner Valencia, Altın Ayakkabı yarışında önde
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey