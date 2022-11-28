Portekiz'in attığı gol Cristiano Ronaldo'ya mı, yoksa Bruno Fernandes'e mi yazıldı?

Portekizli süperstar havada süzülürken topa dokunup dokunmadığı merak konusu.

NE OLDU? Maç 0-0'da kilitlenirken Fernandes, Portekiz için sol taraftan bir orta yaptı ve top süzülürken Ronaldo, Uruguay kalesine topu göndermek için çok iyi bir şekilde havalandı.

İlk anda, Portekiz'i 1-0 öne geçiren gol Portekizli süperstara yazıldı, ancak daha sonra FIFA, golü Bruno Fernandes'e yazdı.

Sizce, Cristiano Ronaldo topa dokundu mu? 👀 pic.twitter.com/sXZvBJM9lV — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 28, 2022

BÜYÜK RESİM: Golün Bruno Fernandes'e yazılması, Ronaldo'nun Portekiz için 120 golden hala iki gol uzakta olması anlamına geliyor ve bu durum Ronaldo'nun canını sıkabilir.

Dünya Kupası'ndaki bu golü kim atarsa atsın, Portekiz için tarihi bir öneme sahip olacak.