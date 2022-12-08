Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun tehdit iddialarına yanıt verdi

Portekizli süperstarın oynamadığı maça yönelik tartışmalar son bulmuyor.

NE OLDU? Ronaldo, Güney Kore ile oynanan son grup maçında oyundan çıkarıldığı için öfkeyle tepki verdikten sonra, Dünya Kupası son 16 turundaki İsviçre maçında, hocası Fernando Santos tarafından yedek kulübesine hapsedildi.

6-1'lik büyük bir galibiyette kendisine 17 dakika şans verildi, ancak yerinde oynayan Goncalo Ramos'un çarpıcı bir hat-trick yaptığına şahitlik etti.

Ve Record tarafından Portekiz kampından ayrılacağını ima ettiği durumlar ortaya çıkarıldı.

NE SÖYLEDİLER: Portekiz Futbol Federasyonu, bu iddiaları çürüten bir açıklamada şunları söyledi: “Bu perşembe günü yayınlanan haberlerde, Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşme sırasında milli takımı bırakmakla tehdit ettiği bildirildi.

"Milli Takım kaptanı Cristiano Ronaldo, hiçbir zaman Katar'da milli takımı bırakmakla tehdit etmedi.

"Cristiano Ronaldo, milli takımın ve ülkenin hizmetinde her gün eşsiz bir performans sergiliyor, bu da saygı duyulması gereken ve milli takıma olan sorgulanamaz bağlılık derecesini kanıtlıyor.

"Bu arada, Portekiz'in en çok forma giydiği oyuncunun adanmışlık derecesi 2022 Dünya Kupası'nın 16. turunda İsviçre'ye karşı kazanılan zaferde bir kez daha gösterildi.

"Milli Takım - oyuncular, antrenörler ve FPF yapısı - ilk günden beri, Portekiz'in Dünya Kupası'nda şimdiye kadarki en iyi derecesine ulaşılması için tamamen kararlı ve hevesli.”

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, adına 118 gol atarak uluslararası erkekler futbolunda tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu ve son 19 yılda ülkesi için 195 kez forma giydi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADAKİ NE? Portekiz kadrosunun bir parçası olmaya devam eden Ronaldo, cumartesi günü Fas ile oynayacakları çeyrek final mücadelesinde forma giymeyi umuyor.

Santos'un ekibi, turnuvada daha belirgin bir rol oynamak istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda olacak.