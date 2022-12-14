Yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Portekiz, başarılı hocayı takımın başına geçirmeyi hedefliyor.

NE OLUYOR? Santos, Portekiz'in Fas'a yenilerek 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde dev turnuvaya veda etmesinin ardından yoğun bir baskı altında bulunuyor.

Portekiz Futbol Federasyonu (PFF), sekiz yıllık görev süresinin ardından tecrübeli hocanın görevine son vermeyi amaçlıyor.

Ve onların takımın başına getirmek istediği hoca, yakın zamanda Jorge Jesus'un göreve gelmesinden önce adı sıkça Fenerbahçe ile de anılan başarılı teknik direktör Paulo Fonseca'dan başkası değil.

BÜYÜK RESİM: Santos, İsviçre ile son 16 karşılaşmasında Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakarak büyük bir dikkat çekti ve aldığı bu cüretkar karar, Goncalo Ramos'un hat-trick yapmasıyla iyi bir sonuç verdi ve maçı 6-1 kazandılar.

Ancak Ronaldo'nun yedek kulübesinde kalması, Portekiz'in son sekizde Fas'a yenilmesi üzerine büyük tepkileri de beraberinde getirdi.

DAHA FAZLASI: Portekiz, görevden alınması durumunda Santos'un yerine başarılı bir hocayı takımın başına geçirmeyi hedefliyor.

Jose Mourinho, bu göreve uygun görülen isimler arasında bulunuyor, ancak GOAL, Lille Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın şu anda en güçlü aday olduğunu doğruluyor.

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SANTOS, RONALDO VE FONSECA İÇİN SIRADA NE VAR? Santos'un geleceğine yakında karar verilmesi bekleniyor, ancak Ronaldo'nun aktif futbol oynamaya devam edip etmeyeceğini henüz belli değil.

Ve sadece "Portekiz'e olan bağlılığının değişmediğini" belirtti. Santos'un pozisyonu, Portekizli yıldızın bundan sonra ne yapacağı konusunda büyük bir rol oynayacak.

Fonseca'ya gelince, Lille'in teknik direktörlüğüne yazın getirildi ve 2024'e kadar sözleşmesi var, ancak uygun olması durumunda Portekiz futbolunun başına geçmeye istekli olacak.