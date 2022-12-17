Portekizli hocanın, ülkesinin milli takımında çalışmasına yönelik birçok görüş var.

Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Portekiz'in Fas'a mağlup olmasının ardından hocası Fernando Santos görevini bıraktı.

Bu gelişme üzerine, dünyaca ünlü Portekizli menajer Jose Mourinho, ülkesinin milli takımı için en güçlü adaylardan birisi olarak ortaya çıktı.

'Özel biri', bu spekülasyonlar devam ederken Portekiz'e iniş yaptı ve kendisi hakkında söylentilerin dozunu, hiç olmadığı kadar artırdı.

Portekiz Milli Takımı konusundaki sorular üzerine ise Mourinho, şimdilik yorum yapmayı reddetti.

Mourinho ne yaptı?

Ancak, Santos'un gitmesinden sonra ülkesine gelmesi kafaları karıştırıyor.

Portekizli hoca, geleceğiyle ilgili soru yağmuruna tutulmasına rağmen, soruları yanıtlamadan kalabalık gazeteci ordusunun arasından sıyrılıp gitti.

Takım otobüsüne binmeden önce Mourinho gülümsedi ve bir gazeteciye yere düşen mikrofon kapağını geri verdi.

59 yaşındaki menajer, Paulo Fonseca'nın yanı sıra Portekiz Milli Takımı için en güçlü adaylardan birisi konumunda...

Mourinho'nun Roma'da başarılı bir dönem geçirdikten sonra milli takımdaki rolü üstlenip ülkesine büyük başarılar kazandıracağı yönünde birçok önerme var.

Maniche ne dedi?

Porto ve Chelsea'de Mourinho'yla çalışma fırsatı bulan Portekiz'in eski orta saha oyuncusu Maniche, eski patronunun ülkesi için ideal bir seçim olacağına inanıyor.

Radio Renascenca'ya şunları söyledi: "Futbolumuzu bildiği için zorluklara çok hazırlıklı, deneyimli bir teknik direktör, zeki ve gençlerle nasıl başa çıkılacağını biliyor.

"Zaten bu nesle uyum sağladı ve Roma'da birkaç yıl önce UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu kazanarak bunu kanıtladı."