Portekiz basını, Türkiye kurasını böyle yorumladı: "Herkes onlardan kaçmak istiyordu"

Roberto Martinez'in öğrencileri, EURO 2024 kura çekiminde Türkiye ile aynı gruba düşerken Portekiz basını ne söyledi?

Portekiz, Türkiye ile F Grubu'nda

Portekiz basını Türkiye'yi güçlü görüyor

EURO 2024, Almanya'da düzenlenecek

NE OLDU? Tarihinde ilk kez eleme grubundan lider çıkan Türkiye, EURO 2024 kura çekiminde Portekiz ve Çekya ile birlikte F Grubu'nda yer aldı. Peki Portekiz basını bu kurayı nasıl değerlendirdi?

NE SÖYLENDİ? Türkiye'nin ikinci torbadaki en güçlü takımlardan biri olduğunu düşünen Portekiz basını bu kurayı şu sözlerle değerlendirdi:

Record (Portekiz): "Türkiye, ikinci torbadaki takımlar arasında en güçlü rakiplerden. Herkes onlardan kaçmak istiyordu."

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A Bola (Portekiz): "Biz bu grubu biliyoruz. Eğer grubu kazanırsak İngiltere, Fransa ve Belçika'dan da kaçacağız. Bu şartlarda grup lideri, Almanya ve İspanya ile yarı finalde rakip olabilir." (EURO 2008'de Türkiye, Portekiz ve Çekya aynı grupta mücadele etmişti)

Tuttomercato (İtalya): "Yetenekle gençlik Türkiye'de birleşti. Hırvatistan'ın olduğu grubu ilk sırada bitirdiler. Yaptıkları gerçekten inanılmazdı. Montella'nın takımın başına gelmesi olumlu sonlandı."

DAHA FAZLASI: Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, kura çekiminin ardından bir muhabirin, "Almanya'da Türkiye ev sahibi gibi olacak" sözleri üzerine şunları söylemişti: "Evet durum böyle. Ben bununla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum."

BÜYÜK RESİM: Türkiye, 14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024'de Portekiz, Çekya ve Play-off C galibiyle (Gürcistan, Lüksemburg, Kazakistan, Yunanistan) birlikte F Grubu'nda yer alacak.