Polonyalı Matty Cash'in Kylian Mbappe şaşkınlığı sürüyor: "Bacaklarımı yaktı"

Premier Lig'de oynayan oyuncu, Fransız yıldızdan fazlasıyla etkilenmiş gibi görünüyor.

NE OLDU? Cash, 2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Paris Saint-Germain'in süperstarıyla karşı karşıya geldi.

23 yaşındaki Mbappe oyunuyla fark yaratırken Olivier Giroud ise 3-1 kazandıkları Polonya maçında Fransa formasıyla 52. milli golünü atarak tarihe geçti.

Cash, Mbappe'yi kontrol altına almaya çalışmanın zor bir görev olduğunu kabul ederken onun oluşturduğu tehdidi kontrol altına almaya çalışmanın Polonya için imkansız olduğu açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Cash şöyle dedi: "Öğleden sonrayı onun kliplerini izleyerek geçirdim ve bunun zor bir sınav olacağını biliyordum, ama topu alıp durduğunda ve hareket ettiğinde, şimdiye kadar gördüğüm en hızlı şeydi.

"Yatakta yatarken videolarını izledim, fakat o sahada resmen bacaklarımı yaktı. Onunla birkaç yarışa katıldım ve iyiydim ve ona baktığımda bir anda önüme geçiyordu.

"Açıkçası inanılmaz ve muhtemelen açık ara en zorlu rakibim. Muhtemelen şu anda dünyanın en iyi iki, üç oyuncusu arasında.

"Bıraksam mı yoksa sıkı mı çalışsam bilemedim ve sert daldığımda da o hiç etkilenmedi. Elimden gelen her şeyi yaptım, bire bir olduğunda ona karşı iyi işler yaptığımı düşündüm, ama onu durdurmak mümkün olmadı.

"İkinci golü attığı kontra atakta boşluk bulduğu zamanlar oldu ve etkili olduğu yer burasıydı, ancak bu gece ve iki, üç, dört yıl içinde takımlara neler yapabileceğini herkes görüyor ve bunu hafta içi veya hafta sonu yapıyor. Onun için hiçbir önemi yok."

BÜYÜK RESİM: Mbappe, Dünya Kupası finallerinde gol atan en genç oyuncu olan Pele'nin rekoru kırmıştı ve onun şu anda 8 golü bulunuyor.

Ve yakın gelecekte Giroud'nun Fransa için tüm zamanların yeni gol kralı olma rekorunu egale etmeye çalışacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADAKİ NE? Mbappe'nin cumartesi günü Katar 2022 çeyrek finalinde İngiltere ile bir karşılaşması var ve Didier Deschamps'ın takımı, Dünya Kupası'nı arka arkaya kazanmayı arzuluyor.