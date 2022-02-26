Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynan her iki maçı da Çekya temsilcisi 3-2 kazandı ve böylece sarı-lacivertli ekip UEFA Konferans Ligi’nden elenmekten kurutulamadı.

Maç bitti, ancak Fenerbahçe’de son günlerin en çok konuşulan ismi Arda Güler’e yönelik olumlu eleştiriler devam ediyor.

Slavia Prag maçından önce Hatayspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan 17 yaşındaki oyuncu, izleyenlerden tam not almıştı.

Çekya’daki maçın ilk 11’inde kendisine yer bulamayan Arda, mücadelenin son bölümünde oyuna dahil oldu ve Fenerbahçe’nin ikinci golünü hazırlayan isim oldu.

Arda, gösterdiği performansın ardından Çekya basınının da ilgisini çekti.

Çekya’da spor yazarı olan Jan Maly, Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından sarı-lacivertli takımın genç oyuncusuna övgü dolu ifadeler kullandığı bir yazı yazdı.

Arda Güler’i; Real Madrid ve Beşiktaş’ın eski oyuncusu Guti’ye benzeten Maly, genç oyuncunun Emre Belözoğlu’nu da andırdığını belirtti.

Maly, Arda Güler’in bir gün Real Madrid’de oynayabileceğinin altını çiziyor.

Ne söylendi?

Çekya’da spor yazarlığı yapan Jan Maly, Slavia Prag ile Fenerbahçe maçının ardından Sport.CZ'de yazdığı köşe yazısında Arda Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bazıları ona bakınca Real Madrid’in efsane ismi Guti’yi görüyor.

“Son yıllardaki en iyi Türk oyuncu olan Emre Belözoğlu’nu da andırıyor.

“Fenerbahçe’de herkes onu koruyor ve kolluyor. Arda’nın özel bir şoförü var.

“Yakında, Fenerbahçe ile yeni bir sözleşmeye imza atması da bekleniyor.

“Arda Güler, yeni sezonda çok daha fazla sorumluluk alacak.

“Sahada o kadar yetenekli görünüyor ki bir gün Real Madrid’de oynayabilir.”

Slavia Prag - Fenerbahçe maçında Arda ne yaptı?

Çekya temsilcisi ile oynanan maçın 57. dakikasında Pelkas’ın yerine oyuna dahil olan Arda, topu her ayağına aldığında yeteneğini gösterdi.

Sahadaki duruşu ve yaşına rağmen kendisine duyduğu öz güveni ile dikkat çekti.

Özellikle mücadelenin son anlarında Berisha’nın attığı golde harika çalımlarla ceza sahasına giren Arda, dar alanda gösterdiği becerisiyle golü hazırlayan isim oldu.

Arda, iki kişi arasından sıyrılıp topu kaleye doğru gönderdi ve kaleciden dönen topu Berisha tamamladı. Böylece Fenerbahçe Çekya temsilcisi ile farkı bire indirdi, ancak mücadelen 3-2 yenik ayrıldı.

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