Pogba'nın menajeri, Manchester United'ın Pogba'nın başarısızlığı için ortak sorumluluk alması gerektiğini söyledi

Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, Pogba'nın United'da geçirdiği süreyi savundu ve takımın "ortak sorumluluk" alınması gerektiği söyledi.

NELER OLDU? Pogba, 2016'da Manchester United ile yeniden bir anlaşma imzaladı ancak bir türlü istediği form ve zindeliğe ulaşamadığı için beklentileri karşılayamadı. United, neredeyse on yıldır Premier Lig'i kazanamadı. Pogba, kulübün 2016/17'de Avrupa Ligi'ni ve EFL kupasını almasına yardım etmişti ancak o zamandan bu yana başka bir kazanım olmadı.

Pogba, bu yaz United'dan ayrılarak Juventus'a geri döndü ancak bir diz sakatlığı gerçirdiği için henüz sahaya çıkamadı. Bu hafta antrenmanlara dönen Pogba'nın Dünya Kupası başlamadan önce sahaya çıkması bekleniyor.

NE SÖYLENDİ? Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, The Telegraph'a verdiği demeçte Pogba'nın United zamanları hakkında konuştu ve takımın sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Pimenta, "Paul, 2016'da yüreğinden gelen seçimi yaptı, o zamanlar gerçekten United'a dönmek istiyordu. Bu yüzden doğru seçimi yaptığına eminim. Daha fazla kupa ve başarı için beklentiler var mıydı? Evet vardı ama gelmediler. Bence bir şeyler olmadığonda ortak sorumluluk almak en iyisidir. Bunu kabul etmek zorundasın. İşler istediğimiz gibi gitmediği için suçlanması gereken kişinin Paul olduğunu düşünmüyorum"

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Getty Images