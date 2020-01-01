Coronavirus

Pogba: Koronavirüsü yenmek için "dab" yapın

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Getty Images
Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, koronavirüse karşı önlem olarak meşhur "dab" hareketini tavsiye etti.

Manchester United forması giyen Paul Pogba, sosyal medya hesabı üzerinen koronavirüs salgınına karşı tavsiyede bulundu.

Pogba, öksürürken ve hapşırırken yüzün kapatılmasının önemini belirtmek için kişisel Instagram hesabı üzerinden kendiyle özdeşleşen gol sevincinin fotoğrafını paylaştı.

Yıldız futbolcu, fotoğrafına Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi hesabını da etiketleyerek şu açıklamayı paylaştı:

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    "Hepimiz koronavirüse karşı hazırlıklı olmalıyız. Öksürürken dab yapın, hapşırırken dab yapın. Koronavirüs'ü yenmek için dab yapın."

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