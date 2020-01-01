Pogba: Koronavirüsü yenmek için "dab" yapın
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Manchester United forması giyen Paul Pogba, sosyal medya hesabı üzerinen koronavirüs salgınına karşı tavsiyede bulundu.
Pogba, öksürürken ve hapşırırken yüzün kapatılmasının önemini belirtmek için kişisel Instagram hesabı üzerinden kendiyle özdeşleşen gol sevincinin fotoğrafını paylaştı.
Yıldız futbolcu, fotoğrafına Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi hesabını da etiketleyerek şu açıklamayı paylaştı:
"Hepimiz koronavirüse karşı hazırlıklı olmalıyız. Öksürürken dab yapın, hapşırırken dab yapın. Koronavirüs'ü yenmek için dab yapın."