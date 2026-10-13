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Pogba için beklenmedik bir adres: Şifre Messi mi olacak?

Transfers
P. Pogba
L. Messi
Inter Miami CF - New York City FC
Inter Miami CF
New York City FC
ABD 1
Atletico Madrid - M. United
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M. United
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Üst üste gelen krizlerin ardından

Paul Pogba, rekabetten uzak kalmasına neden olan bir dizi krizin ardından futbol kariyerini kurtarmak amacıyla Avrupa sahalarının dışında yeni bir deneyim yaşamaya yaklaşıyor.

Sahalara dönme şansı verecek bir kulüp arayışı sürerken, 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransız yıldız için ABD Ligi olası bir adres olarak öne çıkıyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İngiliz "Daily Mail" gazetesine dayandırdığı habere göre, 33 yaşındaki Pogba, kariyerini yeniden canlandıracak yeni bir durak bulma çabaları kapsamında geçen ağustos ayından bu yana ABD Ligi'ndeki bazı kulüplere teklif edildi. Suudi Arabistan Ligi'ne transfer ise şu an için en yakın seçenek olarak görünmüyor.

Eski Manchester United ve Juventus futbolcusunun adı, başta D.C. United ve Arjantinli Lionel Messi'yi kadrosunda bulunduran Inter Miami olmak üzere, New York City ile birlikte birçok Amerikan kulübüyle anıldı. Ancak habere göre, bu kulüplerin hiçbiriyle şimdiye kadar resmi bir görüşme yapılmadı.

Pogba, bu yaz Monaco ile ilişkisini sona erdirmişti. Takımda geçirdiği süre boyunca yalnızca altı maçta forma giyen Fransız oyuncu, böylece bir sonraki adresini kendisi belirleyebilecek serbest futbolcu konumuna geldi.

Doping nedeniyle aldığı cezanın hafifletilmesinin ardından sahalara dönen Fransız yıldız, formunu yeniden kazanmak ve düzenli olarak rekabete dönmek için yeni bir fırsatla karşı karşıya.

ABD Ligi, kariyeri için farklı bir başlangıç olabilir; ancak geleceği, bir sonraki adresini netleştirecek resmi bir teklif beklenirken hâlâ tüm olasılıklara açık.

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