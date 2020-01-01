Podolski'den Çaykur Rizespor yalanlaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Türkiye'ye döneceği iddialarını esprili bir dille yalanladı.

Çaykur Rizespor'un Lukas Podolski ile ilgilendiği şeklinde basında çıkan haberlerin ardından bu takımın teknik direktörü İsmail Kartal, "Podolski gündemimizde yok" açıklamasını yapmıştı.

Çay tutkusuyla bilinen Alman futbolcu da, twitter hesabından Türkçe bir mesaj yayınlayıp bu transfer iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Podolski, "Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Podolski'nin Japon kulübü Vissel Kobe ile olan kontratı 31 Ocak'ta sona erecek.