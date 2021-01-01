Pochettino'dan Messi mesajı: Her harika futbolcuya kapımız açık

PSG'nin yeni teknik patronu, Lionel Messi'nin transferi hakkındaki dedikoduları arttıracak açıklamalarda bulundu.

'in yeni çalıştırıcısı Mauricio Pochettino, 'nın süper yıldızı 'ye kapılarının açık olduğu mesajını verdi.

Fransız devinin patronları, takım ligde daha da önemlisi Şampiyonlar Ligi'nde zafere taşıyamayacaklarına inandıkları için Thomas Tuchel'in görevine son vermiş ve ile geçtiğimiz sezon yolarını ayıran Arjantinli teknik adamı takımın başına getirmişti.

Pochettino'nun Neymar ve Mbappe'nin başı çektiği yıldızlar topluluğu bir kadro bulunuyor. Ancak Messi'nin de bu isimlere katılabileceği konuşuluyor.

Daha fazla takım

Sezon sonunda Barcelona'dan büyük ihtimalle ayrılması beklenen Lionel Messi'nin maaş bedelini Avrupa'da şu an için ile PSG'nin karşılayabileceği ve Arjantinli süper yıldızın bu iki takımdan birinde forma giyeceği iddia ediliyor.

Pochettino da, yüksek kaliteli oyunculara Parc des Princes'in kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyerek bu dedikoduların biraz daha artmasına sebep oldu.

48 yaşındaki teknik adam, PSG patronu olarak düzenlediği ilk basın toplantısında "Dedikoduları bir tarafa bırakalım. Ama PSG'nin kapıları her harika futbolcuya açıktır." dedi.

Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Leonardo'ya kendisine PSG'yi çalıştırma şansı tanıdıkları ve güvendikleri için teşekkür eden teknik adam, "PSG dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Tottenham ile kıyaslamak oldukça zor. Çünkü oldukça farklılar. Londra'da inanılmaz anılarım oldu. Ama artık oynayacağımız ilk maçı kazanmaya odaklıyım. Burada dünyanın en iyi oyuncularına sahibim ve başkalarına da kapımız açık." ifadelerini kullandı.